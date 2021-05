Seksåring drept av rakett

Al-Shourok-tårnet i Gaza var 10 etasjer høyt, men kollapset onsdag etter et nytt israelsk flyangrep. Tårnet huset blant annet TV-stasjonen Al-Aqsa, som er Hamas-bevegelsens offisielle TV-kanal.

TV-stasjonen har også vært mål for israelske angrep i tidligere konflikter.

Bygningen var evakuert før angrepet.

Høyblokka ble truffet i et luftangrep i 18-tiden norsk tid. Store deler av den raste sammen, noe som ble sendt direkte på israelsk TV. Der anslo analytikere at det trolig vil bli avfyrt en rekke nye raketter mot Israel som et svar.

Seksåring drept

Like etter at høyblokken raste, varslet Hamas at var i ferd med å avfyre 130 raketter mot Israel.

Luftsirenene gjallet både i Tel Aviv, byer i det sentrale Israel og sør i landet nær Gazastripen.

Ifølge redningsarbeidere ble en seks år gammel gutt drept da en av rakettene rammet et bolighus i Sderot sør i Israel, onsdag.

Redningsarbeidere opplyser at den seks år gamle gutten døde av skadene han pådro seg da raketten slo ned. Israelske medier skriver at fem andre ble såret i angrepet, og at tilstanden for en av dem er alvorlig.

Nytt angrep

Klokken 21.02 lokal tid ble det blitt avfyrt en ny rekke med raketter fra Gaza mot Israel.

Israels rakettforsvar-system skal ha skutt ned de fleste av rakettene, skriver The Times of Israel.

Over 26 personer skal imidlertid være skadd etter at noen av rakettene traff byen Ashkelon.

Sammenstøt med jødiske ekstremister i Israel

Politi og jødiske ekstremister barket sammen i Bat Yam nær Tel Aviv, onsdag.

Times of Israel skriver at flere jødiske ungdomsgjenger gikk løs på arabiske forretninger i Bat Yam. Ordfører Zvika Brot forteller at flere er pågrepet.

Haaretz skriver at det også har vært nye sammenstøt i byen Lod, der det er erklært unntakstilstand og innført portforbud.

(TV 2/NTB)