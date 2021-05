Tettey klar for Rosenborg

Etter tolv sesonger som utenlandsproff vender Alexander Tettey hjem. 35-åringen har skrevet under på en kontrakt med Rosenborg ut sesongen.

– Det er skrevet i stjernene at det hadde vært fint å avslutte karrieren i Rosenborg. Nå er det en passende tid å dra hjem og Rosenborg er laget mitt. Når de kommer på banen og alt ligger til rette, er det veldig vanskelig å si nei, sier Alexander Tettey til RBK.no.

Lørdag spilte han sin siste kamp for Norwich, i det som ble en emosjonell avskjed etter ni år på Carrow Road.

I tillegg til å ha sikret seg heltestatus i Norwich, ble det også tre sesonger i franske Rennes etter at han forlot Rosenborg i 2009.

– Solgte inn min gamle klubb

Da han begynte å vurdere en retur til Lerkendal, rådførte han seg med kaptein Markus Henriksen og bestekompisen Per Ciljan Skjelbred.

– Det hjelper å prate med de to der. Jeg visste hva Per kom til å si, så jeg startet med Markus. De fortalte om hva Åge prøver å få til nå og hvordan garderoben er. Jeg måtte få en følelse av hvordan laget er samlet sett. De solgte inn min gamle klubb for meg og jeg er klar for å hjelpe klubben min med å få til noe, sier Tettey.

Han vil være spilleklar for Rosenborg etter å ha gjennomført innreisekarantene under landslagspausen i starten av juni.

Da venter RBK-spill ut året, men Tettey holder døren på gløtt for muligheten til å forlenge karrieren ytterligere.

– Målet er å gjøre sitt absolutt beste ut året her og så ser vi hvordan kroppen er. Er det mulig å fortsette og det fortsatt er gøy, blir det en ny evaluering. Men mest sannsynlig legger jeg opp og gjør noe annet etter dette året her, sier 35-åringen.

– Klassespiller

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener det er en strålende signering.

– Det er jo en klassespiller å få inn for Rosenborg, sier han.

– Nå har Rosenborg fått tilbake den midtbanen de hadde for 15 år siden med Ciljan og Tettey. Nå har de litt av en sentral midtbane der, fortsetter han, og trekker naturligvis også frem Markus Henriksen.

Han er spent på hvordan Åge Hareide vil komponere laget – og hvor mye deres siste signering vil spille på bortebane.

– Tettey har uttalt seg kritisk om kunstgress tidligere. Jeg tipper at han ikke spiller alle bortekampene på kunstgress, og at han kommer til å spille mye hjemme på det fine gresset på Lerkendal, spekulerer Mathisen.

Rosenborg får enda en veteran inn på midtbanen, men TV 2s ekspert er klar på at den holder høyt nivå når man snakker om den norske eliteserien.

– Det er noen år siden Tettey og Ciljan var på sitt aller beste, men de har vært helproffe hele sine karrierer. Han kommer ikke til Rosenborg for å slappe av, men med ambisjoner om å vinne. Rosenborg ruster opp, og jeg kan ikke forstå noe annet enn at ambisjonen er gull, sier Mathisen.

Den tidligere Start-profilen mener imidlertid fortsatt at Molde er gullfavoritt.

– Men Rosenborg er laget jeg tror ender opp nærmest, sier han.