– Budskapet er at partene må roe ned

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier at alle medlemslandene i FNs sikkerhetsråd er bekymret for situasjonen i Gaza og Israel.

FN-ambassadør Mona Juul var onsdag med i et hasteinnkalt møte i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Gaza og Israel.

Sikkerhetsrådet ble ikke enig om en felles uttalelse, men utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier likevel at de er enige om hvor problemet ligger.

– Forhandlingene om en felles uttalelse er ikke ferdig. Vi har et håp om at det er mulig å komme frem til en uttalelse, men budskapet fra landene er det samme, nemlig at alle partene på bidra til å roe ned situasjonen, sier Søreide til TV 2.

Har pratet med partene

Søreide sier at hun har vært i samtaler med sin palestinske kollega onsdag, og at hun vil snakke med sin israelske kollega på torsdag.

– Mitt budskap er det samme til begge parter. Nemlig at både religiøse og politiske krefter på hver side gjør det de kan for å roe ned, og forsøke å deeskalere konflikten.

Søreide sier igjen at hun frykter at konflikten kan utvikle seg til full krig, og beskriver det som å være en «eksplosiv situasjon».

Skeptisk

Midtøsten-ekspert ved UiO, Nils August Butenschøn, sier at en felles uttalelse fra sikkerhetsrådet kan bidra til å roe situasjonen.

– Det kan hjelpe om man får de viktigste stormaktene med seg, men det tviler jeg på at man får her. Historikken tyder på at det ikke er enkelt.

Han sier videre at initiativet ofte må komme utenfra, og at Norge har tradisjon for å være et mellomledd i slike konflikter. Butenshøn tror imidlertid at det kan bli vanskelig å roe ned situasjonen på kort sikt.

– Problemet er at det også pågår en politisk krise internt på den israelske siden. De sliter med å finne en felles regjeringsplattform, og Netanyahu er selv tiltalt for korrupsjon.

– En slik politisk situasjon er ikke ønskelig om man vil gjennomføre en konstruktiv, diplomatisk prosess.