Talkshowdronningen varsler at hun gir seg

Det melder The Hollywood Reporter.

DeGeneres har hatt sitt eget talkshow i 17 år, men nå har hun varslet sin avgang.

– Når du er en kreativ person, så er du avhengig av å bli konstant utfordret. Og til tross for hvor fantastisk gøy dette programmet er, så er det ikke lenger en utfordring, sier DeGeneres til det amerikanske nettstedet.

Nå blir altså den kommende sesongen, sesong 19, den siste for 63-åringen.

Skandaløst arbeidsmiljø

I fjor skapte DeGeneres store overskrifter etter anklager om dårlig arbeidsmiljø på settet til «The Ellen Show».

Det hele startet da ti ansatte i talkshowprogrammet påsto de hadde opplevd rasisme, frykt og trusler på arbeidsplassen.

Etter hvert ble det også startet en intern etterforskning, hvor tre ledere fikk sparken.

I et klipp på sin egen Instagram-konto kom DeGeneres til slutt selv på banen for å adressere anklagene. Klippet hadde overskriften «I dag starter vi et nytt kapittel».

– Som dere sikkert har hørt, har det i sommer vært anklager om et giftig arbeidsmiljø her på showet, og det har vært en etterforskning. Jeg har lært at det har skjedd ting har som aldri skulle ha skjedd. Jeg tar det svært alvorlig, og vil si at jeg er så lei meg for folk som ble påvirket, forteller hun.

I følge anklagerne skal DeGeneres blant annet ha tillatt mobbing, rasisme og seksuell trakassering på arbeidsplassen. Også flere av DeGeneres sine tidligere gjester delte historier om dårlig oppførsel fra talkshowvertinnen.

I et intervju med Vulture fortalte blant annet Mariah Carey om det hun opplevde som et svært ubehagelig besøk hos DeGeneres i 2008.

Ønsket å gi seg tidligere

I følge intervjuet med The Hollywood reporter, ønsket talkshow-dronningen å gi seg allerede i 2019.

– Jeg skulle slutte etter 16 sesonger. Det skulle være min siste sesong, og så ville de signere fire nye år, og jeg sa at jeg kanskje ville signere et år til. De sa at det ikke gikk, forteller DeGeneres i intervjuet.

Til slutt endte hun med å signere en kontrakt som gikk til 2022, som nå vil blir det siste året for showet.

I 2016 mottok Ellen DeGeneres presidentens frihetsmedalje av Barack Obama. Foto: Saul Loeb

DeGeneres ble først kjent som komiker og skuespiller gjennom TV-serien, «Ellen», på slutten av 90-tallet. Serien ble lagt ned grunnet lave seertall, men 63-åringen fikk enda et TV-serie før hun lanserte The Ellen DeGeneres Show i 2005.

Siden den gang har hun vunnet flere priser for sine prestasjoner, ledet Oscar-utdelingen, og i 2016 mottok hun presidentens frihetsmedalje av Barack Obama.

På privaten er hun gift med skuespiller Portia de Rossi.