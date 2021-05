Det er én spesiell grunn til at Jan Bøhler ikke angrer på partibyttet

Beskyldningene haglet fra gamle partifeller. Bøhler ble omtalt som selvopptatt, på en «egotripp» og kalt for en «jævla sviker».

– Det er folk jeg har kjent i 35-36 år. Jeg jobbet like hardt som nå. Jeg sto på døgnet rundt. Det er klart at jeg hadde håpet at noen ville si «takk for innsatsen», og at vi skulle skilles som venner.

Denne uken er Bøhler gjest i Presseklubben på TV 2 Nyhetskanalen. Her forteller han også at han ikke føler noen isfront fra tidligere partifeller på Stortinget nå.

– Det er mange i Aps stortingsgruppe som er veldig hyggelige når jeg møter dem, forteller Bøhler.

Vil ikke ha Arnold-muskler

69-åringen er kjent for både musikkvideoer og trening, og vier rundt to timer om dagen til å trene.

– Jeg tar serier på 40–50 pullups, sier han.

Men selv om det er noen likheter, vil ikke Bøhler sammenligne seg med en annen, noe mer kjent, sprek politiker.

– Arnold Schwarzenegger har noen gøyale og legendariske replikker, som «I´ll be back», men jeg driver ikke med sånn styrketrening som ham. Jeg ser at de oppblåste musklene hans blir veldig pløsete når han blir eldre. Jeg satser på gjentakelser, utholdenhet og seighet i treningen, ikke vekttrening.

Med så stort engasjement for lokalsamfunnet, politikken og treningen blir det lite tid til søvn.

– På hverdager må jeg innrømme at det lenge har ligget på 4-5 timer. Nå har jeg som nyttårsforsett å komme meg opp i fem timer søvn.

– Er det vanskelig?

– Ja, jeg har så mye jeg gjerne vil.

Også når det kommer til mat og drikke tar Sp-politikeren noen litt uvanlige valg.

– Når jeg kjøper inn skummet melk, må jeg beregne et par-tre liter per dag. Jeg blander det ofte med kaffe.

– Skummamelk med kaffe, er det Sps versjon av Kaffe latte?

– Ja, kanskje det. Det er i hvert fall min versjon, ler Bøhler.

Trives mye bedre i Senterpartiet

Før høstens stortingsvalg ser det ut til at Bøhler-effekten gjør seg gjeldende for Senterpartiet i hovedstaden. For første gang på nesten 30 år kan Senterpartiet igjen få en stortingsrepresentant fra Oslo. En fersk Oslo-måling Opinion har laget for Frifagbevegelse, Dagsavisen og ANB gir Sp 5,3 prosent av hovedstadsstemmene. Det er mer enn dobbelt så mye som ved valget i 2017.

Bøhler gir senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mye av æren for at han gikk inn i Sp.

– Trygve har så mye glede, humør og velvilje i seg. En viktig del av at jeg sa «ja», er det menneskelige. Han har en interesse for det jeg driver med, og det har også alle andre jeg har møtt i Sp. Det er noe helt nytt for meg.

Og Bøhler har ikke angret på partibyttet

– Jeg har det mye bedre og trives veldig godt i Sp, sier han.

Annen kjemi enn med Støre

Han forteller også om det han opplever som den største forskjellen mellom partiene.

– Det er mye mindre interne konflikter, fraksjonering og miljøer som står mot hverandre i Sp. Det går veldig mye tid til å streve med motsetningene i Ap. I Sp er det mindre konflikt, mer positivitet og mer glede i å jobbe sammen, sier Bøhler.

Han legger ikke skjul på at kjemien med partilederen også er en ganske annen.

TRIVES: Jan Bøhler har det mye bedre i sitt nye parti. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Jeg er veldig glad i Trygve. Vi er gode venner. Han oppsøker meg stadig, stikker innom kontoret, ringer eller vi møtes og tar en kaffe. Vi prater ofte flere ganger om dagen. Vi har en helt annen personlig kontakt enn jeg hadde med Jonas. Jonas er en fin kar, men vi hadde ikke i nærheten av den personlige kontakten.

Men når det er kommer til statsministerjobben, vil ikke Bøhler avsløre om det er den gamle eller nye sjefen som er hans favoritt.

– Begge to er veldige gode kandidater, så jeg gleder meg til det uansett hvem det blir.

Se Presseklubben fredager kl. 17.30 og gjennom hele helgen på TV 2 Nyhetskanalen. Du kan også se programmet når du vil på Sumo.