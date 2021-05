Aftenposten: Norsk statsborger drept i Pakistan

– Mannen ble drept av en slektning over en liten konflikt, sier assisterende politiinspektør Muhammad Azal til avisen.

Aftenposten skriver at den avdøde var pensjonist, og at mannen for det meste skal ha oppholdt seg i Pakistan den siste tiden.



Ifølge anmeldelsen av saken ble mannen og konen hans angrepet i sitt eget hjem av seks menn. Mannen døde av skuddskader.

Pressetalsperson i Utenriksdepartementet Ane Lunde bekrefter til TV 2 at de er kjent med at en norsk person har dødd i Pakistan, men sier at UD ikke vil uttale seg om personen ble drept.