Rett før innspillingen av «Kompani Lauritzen», kjempet Mari sitt livs største kamp

24 år gamle Mari Thorsen har det siste året blitt et kjent fjes for mange gjennom hennes deltakelse som befal i TV 2-programmet «Kompani Lauritzen».

Selv har hun alltid vært glad i trening, friluft og natur. Foreldrene tok alltid med barna på tur, og alle helger og ferier ble som regel tilbrakt ute. I ungdomstiden gikk mesteparten av tiden hennes med til håndball – og det var først da hun sluttet med sporten, at hun innså hvor mye friluftslivet betød for henne.

AKTIV SOM BARN: Familien til Mari elsket å være ute, og tok henne alltid med fra tidlig alder. Foto: Privat

Derfor var det et enkelt valg da Mari ble innkalt til militæret som 19-åring.

– Jeg hadde alltid hatt lyst til å gå inn i Forsvaret. Jeg har masse familie som har vært i Forsvaret, og de har pratet mye om det. Jeg tror spesielt det kameratskapet er det som appellerte til meg. Alle de gode vennene, holdningene man deler og det samholdet. Og det fikk jeg jo, sier hun til God morgen Norge.

Bodde på Svalbard

Mari tror at tiden i Forsvaret var viktig for hennes personlige utvikling.

– Jeg tror det gjorde meg veldig robust. Det viste meg at man kan oppnå veldig mye på kort tid – både personlig, men også med andre. Progresjonen var veldig høy, og man fikk dermed enda mer mestringsfølelse, sier hun og fortsetter:

PÅ SVALBARD: I ett år bodde Mari på Svalbard. Der utdannet hun seg som arktisk naturguide. Foto: Privat

– Det handlet om dette med å jobbe sammen for å få til noe, for hvis du var en individualist kom du ingen vei. Og det er kanskje litt annet enn det man driver på med på videregående for eksempel, hvor det handler om karakterer og enkeltprestasjoner, så det var veldig givende og innholdsrikt for min del.

Forsvaret dannet også på mange måter grunnlaget for springbrettet videre. Mari hadde lenge hatt en drøm om å bo på Svalbard. Da hun oppdaget at hun kunne ta et årsstudium for å bli arktisk naturguide der, pakket hun sekken og flyttet til nord.

– Jeg innså at det åpnet veldig mange dører innenfor reiseliv, som igjen ga mange muligheter til å være på tur, få betalt for det og treffe mange interessante folk, så det har jeg holdt på med de tre-fire siste årene, og jeg synes det er veldig artig.

Takket først nei

Én dag ringte telefonen til Mari.

«Kompani Lauritzen» skulle bli en realitet, og produksjonen ønsket å ha med Mari på laget. Først sa hun nei. Hun mente at hun ikke hadde noe å bidra med i et tv-program, og hun visste heller ikke hva det gikk ut på.

– Men så stilte jeg litt mer spørsmål, for det var spennende likevel. Han som ringte meg sa at det skulle være et humorbasert militærprogram med Dag Otto og Kristian i spissen, og da tenkte jeg; «Jammen, det må jo bare bli bra!», så da takket jeg ja.

Mari beskriver innspillingsperioden som både gøy og utfordrende. Ingen hadde gjort dette tidligere, og de visste ikke hvordan de 14 sivile kjendisene skulle reagere på deres regime.

Et halvt år senere rullet resultatet over skjermen. Da siste episode av den første sesongen gikk på lufta, kjente Mari en kul i halsen. Etter en stund bestemte hun seg for å dra til legen.

– Det ble tatt en del prøver, men de sa ingenting. Jeg tror legen hadde en antagelse veldig fort om hva det kunne være, men han ønsket ikke å fortelle det til meg med en gang. Jeg var på sykehuset hele dagen, og til slutt måtte han si til meg at det ikke var noen flere tester å ta, og at han ønsket å sende meg til St. Olavs Hospital på utredning for lymfekreft.

– Da var du 23 år. Hvordan var det å få den beskjeden?

– Det var litt surrealistisk. Man tror ikke at det skal skje med deg. Det er ingen i min nærmeste omgangskrets som har hatt kreft heller, så det føltes litt fjernt.

Mari er overbevist om at militæret har gjort henne bedre rustet på å takle slike uforutsette ting i livet.

– For det første kjenner jeg kroppen min ganske godt. Jeg vet hvor langt nede den har vært, og at man alltids klarer å bygge seg opp igjen. Også er det det her med å akseptere situasjonen og prøve å gjøre det beste ut av det med de ressursene man har tilgjengelig akkurat da. Det hjalp nok meg veldig.

Ble ringt under cellegiftsbehandlingen

Den aktive jenta hadde fått krefttypen Non-Hodgkin lymfom – en kreftform som er kjennetegnet av ukontrollert vekst i lymfevev.

Hun var alvorlig syk med en aggressiv variant av lymfekreft, som rammer 900 nordmenn årlig og som er mest vanlig i aldersgruppen over 40 år.

Mari startet på behandling og cellegift. De dagene blodprøvene var på topp og immunforsvaret var bra, brukte hun overskuddet hun hadde. Hun brukte energi for å få energi, som hun selv sier.

Så ringte telefonen hennes på nytt. Det var klart for sesong to av seersuksessen, og igjen ønsket de å ha med Mari.

MED PARYKK: Under innspillingen av Kompani Lauritzen gikk Mari hele tiden med parykk. Deltakerne visste ingenting om hva 24-åringen nettopp hadde vært gjennom. Foto: Privat

Det var lenge usikkert om hun kunne være med. Halvveis i behandlingen skjønte hun at det faktisk kunne gå.

– Prøvesvarene viste seg å være fine, og kroppen responderte i en slags syklus, så jeg kunne nesten forutse hvilke dager jeg kunne bli skikkelig dårlig. Da begynte jeg å kikke i kalenderen, og jeg så at det kunne gå på hengende håret.

Var i dårlig form

I samme tidsrom som Mari har sin siste kur med cellegift, starter innspillingen på Setnesmoen. 14 nye kjendiser ankommer Åndalsnes og Mari er på plass – uten hår og med vann i kroppen. Ingen av deltakerne visste om hva hun nettopp hadde vært i gjennom. Parykk ble redningen i disse ukene.

Mari ser tilbake på innspillingstiden som fysisk tung.

– Der og da var jeg så takknemlig og glad for at jeg kunne være med, men når jeg ser tilbake på det nå, så innser jeg hvor sinnssykt dårlig fysisk form jeg var i.

Da for eksempel kjendisene skulle opp den mye omtalte Rampestreken, ba hun om å gå med det bakerste makkerparet.

– Jeg klarte ikke å henge med de som gikk først, så man måtte gjøre litt tilpasninger underveis. Men produksjonen var helt enestående, og de andre i befalet var klar over situasjonen min, så det gikk helt fint.

I dag er 24-åringen friskmeldt og formen er tilbake. Nå gleder hun seg til en annerledes sommer – denne gangen uten sykehusinnleggelser og cellegift.

– Jeg skal ha litt fri. Og så skal jeg på en del skiturer, før jeg skal nordover til Steigen for å jobbe litt på en øy i sommer, så det gleder jeg meg til.