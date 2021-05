Liz Cheney sparket fra republikanernes partiledelse

Så sent som ved årsskiftet så det ut til at Cheney (54) hadde en lys framtid i Det republikanske partiet.

Men dette endret seg da hun stemte for å stille Trump for riksrett etter stormingen av Kongressen.

Flere andre partitopper har vendte seg mot henne, og Trump selv har tydeligvis lagt henne for hat. Onsdag kalte han henne en tosk og en krigshisser som ikke har noe å gjøre i partiets ledelse.

Nå har Cheney mistet posisjonen som leder av republikanernes partigruppe i Kongressen, etter en intern avstemning i partiet. Det skriver Bloomberg.

Etter avstemningen sa Cheney at hun vil gjøre «alt i sin makt» for å hindre at Donald Trump blir republikanernes presidentkandidat ved neste valg.

Utfordrer

Cheney sitter i Representantenes hus, hvor hun hadde posisjonen Conference Chair i den republikanske partigruppen.

Det betyr at hun var den tredje høyeste rangerte republikaneren i Representantenes hus. Hun var også den høyest rangerte republikanske kvinnen i hele Kongressen.

36 år gamle Elise Stefanik – en trofast Trump-støttespiller – håper å kapre posisjonen som Conference Chair.

Som ventet

I flere uker har andre i partiet vært ute etter å kaste Cheney fra stillingen i Kongressen fordi hun avviser Trumps påstand om at han tapte valget i fjor på grunn av valgfusk.

Hun har også beskyldt Trump for å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen 6. januar, selv om andre republikanere etter hvert har forsøkt å tone ned alvoret.

Hennes holdning til Trump har utløst raseri hos mange republikanere som mener at hun heller burde fokusere på å hjelpe partiet til å vinne mellomvalget neste år enn på splittelsen i partiet.