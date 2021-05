Regjeringen endrer vaksinestrategien

Under en pressekonferanse med statsminister Erna Solberg onsdag kveld, ble det klart at regjeringen går inn for å endre vaksinestrategien.

– Regjeringen har bestemt å vaksinere alderen 18-24 og 40-44 samtidig, sier statsminister Erna Solberg.

Det vil si at de som er født mellom 1997-2003 og 1977-1981 blir prioritert foran i køen.

Det opplyser FHI til TV 2.

– Veldig viktig

Etter dem vil aldersgruppen 25-39 år tilbys vaksine. Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

– Regjeringen har gjennom hele pandemien prioritert barn og unge først. Selv om vi har forsøkt å verne dem så langt det har vært mulig, har mange unge likevel blitt hardt rammet av tiltakene. At unge kan ha mer kontakt med andre og leve friere liv er veldig viktig, samtidig vil det å vaksinere unge først bidra til å begrense smittespredningen, sier Solberg.

Når vaksinasjon av unge kan starte i kommunene vil variere noe, men det vil for enkelte kommuner skje allerede fra begynnelsen av juni, opplyser regjeringen.

– Å veksle innad i aldersgruppen 18-45 har vi konkludert til å være en veldig god løsning, sier smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm.

Han understreker at mange av de unge har hatt store belastninger under pandemien med de tiltakene som har vært.

– Det har også vært en vurdering rundt skole- og studiestart slik at vi sørger for at de unge har fått tilbud om vaksine så tidlig som mulig før oppstart til høsten, sier Bukholm til TV 2.

Får flere doser

Regjeringen har også besluttet for å åpne for en mer geografisk skjevfordeling.

Det betyr at 24 østlandskommuner kan få 60 prosent flere vaksinedoser enn resten av landet.

Slik blir fordelingen Disse kommunene får flere vaksiner: · Asker · Bærum · Drammen · Eidsvoll · Enebakk · Fredrikstad (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier) · Frogn · Gjerdrum · Halden · Indre Østfold · Lier · Lillestrøm · Lørenskog (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier) · Moss (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier) · Nannestad · Nittedal · Nordre Follo · Oslo (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier) · Rælingen · Råde · Sarpsborg (får i dag 20 % flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier) · Ullensaker · Vestby · Ås Disse kommunene vil ifølge FHIs anbefaling få like mange doser som før (med forbehold om endringer): · Bergen · Førde · Hamar · Kongsvinger · Kristiansand · Larvik · Nes · Ringerike · Ringsaker · Sandnes · Skien · Stavanger · Trondheim Landets øvrige 319 kommuner vil måtte avgi doser.

– Regjeringens beslutning har viktige forutsetninger: Vi må sikre at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli har kapasitet til å få tatt dette igjen i siste del av juli. Sammen med statsforvalterne vil vi gå i dialog med kommunene for å undersøke at vaksinasjonen i feriemåneden juli kan gå etter planen, sier statsministeren og fortsetter:

– Skal vi endre fordelingen, må vi først være sikre på at dette ikke fører til en forsinkelse av når hele befolkningen er vaksinert.