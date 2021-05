Sommerhytta-Lars om oppussingstabbene som kan koste deg dyrt

I en undersøkelse Norstat utførte for Storebrand i april svarte 34 prosent at de har pusset opp eller bygget ut hjemme under koronapandemien. Det tilsvarer godt over 400.000 personer.

– Feriene har gått ad undas, og mange har fått mye ekstra tid til overs. Når man er mye hjemme, ser man også at behovet for hva hjemmet kan tilby endrer seg, sier spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

Ettersom restriksjoner for å hindre spredning av koronaviruset fortsatt gjør det vanskelig å planlegge reiser, er det sannsynlig at mange vil tilbringe sommerferien hjemme også i år.

Det betyr at mange trolig vil benytte muligheten til å gjøre forbedringer hjemme.

Oppussingslån

Det er mye å tenke på når du skal pusse opp, og det kan fort bli dyrere enn du hadde tenkt. Tvetenstrand oppfordrer til å vurdere hvorfor du velger å pusse opp.

– Er det for å få det bedre selv, eller er det for at verdien på boligen skal øke før et salg? Hvis det er for å øke verdien før et salg, bør du som regel ikke legge for mye penger i det, ettersom det ikke er sikkert du vil få igjen pengene på salgsprisen, sier Tvetenstrand.

Storebrands undersøkelse viser at mer enn 240.000 nordmenn har tatt opp lån for å pusse opp under pandemien.

– Hvis man ikke har så høyt lån fra før, kan det være fornuftig. Rentene er fortsatt lave. Samtidig er det viktig å huske på at rentene vil begynne å øke snart, og da må du regne med større utgifter til boliglånet.

– Vil koste deg mye mer

Snekker Lars Fossum, kjent fra TV 2-programmene Sommerhytta og Drømmehytta, har inntrykk av at mange skal pusse opp i sommer.

– Det er hvert fall det de sier når jeg er innom trelasthandelen. I Oslo-området har det vært lange køer etter at de åpnet igjen, sier Fossum.

Når det gjelder hva man bør tenke på før man går i gang med oppussing, har Fossum det han beskriver som et «kjedelig svar».

– Det viktigste er planlegging. På den måten har du det du behøver når du trenger det. Mange setter av en dag eller en uke til å gjøre arbeidet de skal, og da er tiden essensiell.

Når du først skal gå i gang, er det dumt å måtte bruke tid på å lete etter ting. Fossum oppfordrer spesielt til å sørge for å ha nok materialer.

– Har du kjøpt for lite materialer, går det bort masse tid på å hente mer. Dette gjelder særlig hvis du har hyret inn håndverker, sier Fossum, og utdyper:

– Med håndverker koster som regel tiden mer enn materialene. Da er det bedre å sitte igjen med noe materialer når snekkeren er ferdig. Kanskje synes du det er irriterende at det ligger igjen mye materialer når jobben er gjort, men det vil koste deg mye mer å sende snekkeren fram og tilbake for å kjøpe inn ting som mangler.

Vanlige feil

Samtidig som sesong fem av Sommerhytta ruller på TV-skjermen, er Fossum og resten av Sommerhytta-gjengen i gang med innspilling av sesong seks.

Fossum har sett mange eksempler på vanlige oppussingsfeil gjennom sine år som snekker både på og utenfor TV-skjermen.

– Folk legger parkett feil vei, og starter der de skal avslutte. Da må de løfte opp halve gulvet for å legge videre. Mange sliter med innerdører, og setter dem på bak fram og opp ned, slik at den ikke vil lukke seg.

Utforing til vindu er også «helt gresk» for mange, ifølge snekkeren.

– Folk sliter generelt med vinkler og vater, og mange tar snarveier. Det er for så vidt greit, så lenge du bare skal ha det selv og det ikke er snakk om tekniske rom.

Hyre inn proff hjelp?

Hvorvidt du skal benytte håndverker eller gjøre det selv, kommer selvfølgelig an på ditt eget kunnskapsnivå. Det er imidlertid noen ting du bør være mer forsiktig med å fikse selv.

– Skal du holde på med konstruksjoner, bør du ha god innsikt før du går i gang. Her er det mye som er avgjørende at blir riktig, som for eksempel om det skal være plast og isolasjon i veggen og i hvilken rekkefølge dette skal være, sier Fossum, og fortsetter:

– Du kan alltids sette opp en levegg eller lage platting selv, men alt som kan gå utover sikkerheten skal du være forsiktig med. Her vil det ofte også være dyrt å gjøre om hvis det blir feil, og det er dumt om jobben må gjøres to ganger.

Trenger du hjelp fra håndverker, anbefaler Fossum å ha en god samtale med vedkommende før arbeidet begynner.

– Du må få fagmannen med inn i din idéverden. Vis gjerne noen tegninger eller eksempler slik at dere er på samme planet.

Skal du bygge kjøkken, mener Fossum at du i utgangspunktet kan gjøre mye selv.

– Men det som har med strøm og vann å gjøre, bør du overlate til profesjonelle. De skal levere papirer på at det utført fagmessig, som du vil ha bruk for i en forsikringssak om noe går galt.

Riv selv

Skal du bytte kjøkkeninnredning, foreslår Tvetenstrand å forsøke å selge den gamle innredningen på Finn.

– Kanskje får det et nytt liv et annet sted, for eksempel om noen skal pusse opp på hytta og ikke trenger at det ser helt nytt ut. Får du solgt det videre, er det bra for både miljøet og lommeboka, sier Tvetenstrand.

Før du skal gå i gang med oppussingsprosjektet, anbefaler spareøkonomen at du bestemmer deg for hvor mye penger du totalt skal bruke.

– Jeg tror mange opplever at det blir dyrere enn de har tenkt når de først begynner. Har du ikke bestemt hvor mye du skal bruke på de ulike delene, er det lett å velge litt finere gulv, fliser, kjøkkenplate, og så videre. Da blir det fort dyrere enn planlagt.

Skal du bruke fagfolk, oppfordrer Tvetenstrand til å avtale en totalpris i forkant av prosjektet.

– Vær tydelig på dine forventninger og ha en god dialog i forkant, slik at dere er enige om hva som skjer hvis budsjettet ryker. Mange ønsker å bruke timepris, men da er det vanskelig å vite hva sluttsummen blir.

Ettersom det gjerne koster en del å leie inn håndverker, råder økonomen til å forberede så mye du kan selv.

– Selv om du ikke er så handy, klarer de fleste å rive ned og demontere. Enkle malejobber kan de fleste også ordne selv.

Mestringsfølelse

For at prisen på materialene ikke skal bli mye høyere enn du tror, er Fossums råd å sette opp en materialliste på forhånd og sørge for at du får en pris.

– Det er helt vanlig at regningen blir høyere enn man har tenkt, dels fordi man får nye ønsker underveis og dels fordi man ikke tenker på småting som dukker opp, sier Fossum.

Snekkeren sier det meste av materialer vil være tilgjengelig når som helst, men han anbefaler å være tidlig ute dersom du skal ha noe mer enn de vanligste materialene.

– Skal du holde på med dører og vinduer, vil du oppdage at det ikke bare er å gå inn i butikken og finne akkurat den døra du trenger. Da blir du nødt til å bestille, og det kan ta flere dager før det kommer.

Planlegger du godt, er det høy sannsynlighet for at oppussingen blir en suksess. Fossum har en oppmuntrende beskjed til de som har oppussingsplaner i sommer.

– En viss selvinnsikt er lurt å ha, men jeg ser at mange blir glade når de har bygget noe selv. Det kan gi stor mestringsfølelse. Har du pågangsmot, godt humør og viser respekt for arbeidet, ønsker jeg deg lykke til!