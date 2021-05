Klopp støtter Solskjær: – Det er kriminelt

Torsdag kl. 21.15: Se Manchester United-Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo.

Tirsdag slo Leicester et svært reservepreget Manchester United-lag på Old Trafford. Det var et skudd for baugen for Liverpools Champions League-sjanser.

Og da Ole Gunnar Solskjær valgte å hvile sine beste menn mot Leicester, betyr det at de trolig er med mot Liverpool torsdag.

Jürgen Klopp gir imidlertid Solskjær sin fulle støtte.

– Det var lagoppstillingen jeg forventet. Ikke akkurat den, men jeg visste at de måtte gjøre endringer, sier Klopp på pressekonferansen før rivaloppgjøret.

– De spiller søndag, tirsdag, torsdag. Det er kriminelt. Det er ikke Oles eller spillernes skyld. Ville jeg gjort det samme? Ja, slår tyskeren fast.

Samtidig som han støtter Solskjær, er han kritisk til hvordan Premier League la opp terminlisten for Manchester United. Han viser til at de røde djevlene etter Liverpool-kampen får fem hviledager.

– Forklaringen fra Premier League, var at ingen andre lag skulle betale for det som skjedde i Manchester. La meg si det sånn: Det funket ikke veldig bra, sier Klopp, og trekker frem at West Ham og hans eget lag fikk kjenne på det.

Tyskeren sier at han bare blir mer og mer vant til at ting ikke går i deres favør.

– Men hvis vi ikke går til Champions League, er det ikke Ole Gunnar Solskjær sin feil eller Premier Leagues, det er vår feil. Men i denne spesifikke saken, kunne det blitt gjort annerledes, definitivt.

Når det kommer til hvorvidt torsdagens kamp faktisk kan spilles, ser Liverpool-manageren avslappet på.

– Vi stoler på myndighetene. Vi var ikke i fare sist gang, og jeg har ingen anelse om hva som vil skje i morgen. Men jeg er ikke bekymret.

Klopp bekrefter også at Jordan Henderson mister de fire gjenstående kampene, men åpner for at kapteinen kan rekke EM. Ozan Kabak, James Milner, Naby Keïta og Ben Davies er også på skadelisten mot Manchester United.

