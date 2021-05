Antatt gjerningsmann hadde hjerneskade

Ni personer, blant dem flere elever, ble drept i en skoleskyting i den russiske byen Kazan, tirsdag.

En 19 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for å ha stått bak angrepet.

Den russiske avisen Interfax sier at 19-åringen fikk påvist en hjerneskade i 2020. Avisen skriver at mannen ved gjentatte anledninger oppsøkte hjelp fordi han led av alvorlig hodepine, før han fikk påvist skaden.

Interfax skriver også at mannens familie merket at oppførselen hans ble stadig mer aggressiv etter at han fikk påvist hjerneskaden.

En representant fra den russiske påtalemyndigheten forteller at mannens oppførsel har hindret etterforskningen av saken, etter at han ble pågrepet tirsdag. Det melder RIA NEWS.

Åttendeklassinger

De drepte elevene gikk alle i åttende klasse. Det var fire gutter og tre jenter blant de drepte elevene, bekrefter guvernør Rustam Minnikhanov i Tatarstan.

Vitner fortalte at flere elever ha hoppet fra vinduene på skolen for å unnslippe skytteren.

Den pågrepne 19-åringen skal selv tidligere ha vært elev ved skolen.

Ukjent motiv

Motivet for skytingen er ikke kjent, men det spekuleres i om det kan ha vært en terrorhandling.

Kazan er Russlands femte største by og ligger rundt 800 kilometer øst for Moskva, ved elven Volga.

– I dette området er det en hovedvekt av muslimer, og det spekuleres allerede om det som har skjedd kan ha et religiøst motiv. Det er flere som sier det kan virke som en terrorhandling, sa TV 2-reporter Øystein Bogen, tirsdag.

Bogen forteller at antallet skoleskytinger i Russland har gått betydelig opp de siste årene.

– Dette kan man jo spekulere i om har noe med at de har lempet på våpenlovgivningen de siste årene, og man får for eksempel kjøpt et håndvåpen dersom man føler man trenger det for å beskytte seg selv, sier han.