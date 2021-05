Jobber på koronamottak – får ikke vaksine

Ved barne- og ungdomsavdelingen på sykehuset i Ålesund tas det imot koronapasienter og mistenkte smittede i aldersgruppen 0–18 år fra hele Møre og Romsdal fylke.

Likevel er kun et fåtall av helsepersonellet vaksinert, til tross for at de ansatte jobber tett på koronasmittede pasienter, og det er heller ikke planer om at de skal vaksineres med det første.

REAGERER: Sykepleier Ida-Kristin Karlsen Høgstavoll reagerer på at hun ikke har fått tilbud om vaksine - til tross for tett arbeid med koronasmittede. Foto: Privat

Ingen plan B

– Jeg mener det burde skjedd for lengst at vi som står i førstelinja og tar imot pasienter blir prioritert, sier Ida-Kristin Karlsen Høgstavoll.

Hun jobber som sykepleier ved barne- og ungdomsavdelingen på sykehuset i Ålesund, og skulle etter planen vaksineres med AstraZeneca.

Men da AstraZeneca ble tatt ut av vaksineringsplanen, fikk hverken Ida-Kristin eller kollegene tilbud om noe alternativ.

– Etter det har det ikke vært en plan B for oss. Beskjeden fra FHI tilsier at vi skal bli prioritert, men vi vet ikke når, sier Høgstavoll.

Ber om hjelp fra FHI

Tillitsvalgt ved barne- og ungdomsavdelingen ved Ålesund sykehus, Ingrid D. Sanchez, reagerer på prioriteringen fra FHI, som ikke setter helsepersonell først i køen.

BER OM HJELP FRA FHI: Tillitsvalgt ved barne- og ungdomsavdelingen ved Ålesund sykehus, Ingrid D. Sanchez. Foto: Privat

– Vi står daglig i møte med familier som stoler på at personalet de møter er friske og trygge. De ansatte gjør så godt de kan for å holde dette løftet, sier Sanchez.

Hun sier de er avhengig av at regjeringen og FHI hjelper dem på veien.

– Smittevernsutstyr og riktig bruk er essensielt, men vaksine er det aller beste tiltaket vi har. De ansatte i spesialisthelsetjenesten har ventet lenge nok.

Ingen nye vaksinerte de neste ukene

Men det er ikke bare ved barne- og ungdomsavdelingen det er vaksinemangel. Verken øvrige helsearbeidere eller andre personer i Ålesund får vaksiner fremover.

De neste to ukene får kommunen kun doser til de som allerede har fått dose én, og venter på dose to. Det vil altså ikke vaksineres noen nye i Ålesund verken neste uke eller uken etter.

– Det betyr ingen nye doser til hverken helsepersonell eller andre, sier Anne Berte Hareide i Ålesund kommune.

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Anne Berte Hareide har ansvar for å fordele vaksinedoser i Ålesund kommune. Foto: Ålesund kommune

Hun har ansvar for å fordele vaksiner i Ålesund kommune, men den kommende tiden blir det null vaksiner å dele ut til uvaksinert helsepersonell.

– Vi forstår frustrasjonen deres. De er jo en veldig utsatt gruppe, sier Hareide.

– Ikke nok vaksiner til alle

Smittevernoverlege ved FHI, Preben Aavitsland, sier det er mangel på vaksiner som gjør at ikke alle helsearbeidere er vaksinert hittil.

– Vi prioriterer de som har størst risiko for alvorlig koronasykdom, altså eldre og syke. I tillegg har sykehusene fått noen titusener vaksinedoser for å dekke helsepersonell som er kritiske å holde på jobb for å kunne opprettholde tilbudet til befolkningen. Det er ikke nok vaksiner til alle helsepersonell nå.

IKKE NOK VAKSINER: Smittevernoverlege ved FHI, Preben Aavitsland, sier det er sykehusene som må prioritere de vaksinedosene de får. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Aavitsland sier fordelingen blir avgjort av sykehusene.

Om ansatt helsepersonell ikke blir prioritert av sykehuset, stiller de på lik linje i vaksinekøen som resten av befolkningen i samme aldersgruppe.

– Det er sykehuset som har vurdert hvilket personell som skal vaksineres med de dosene som sykehuset har fått. Hvis sykehuset ikke prioriterer noen ansatte, må disse ansatte vente på sin tur i kommunen, sier Aavitsland.