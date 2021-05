Livredde folk løper fra stedet: Her kaprer 33-åringen en ambulanse

Klokken er 12.38 tirsdag 22. oktober i 2019.

Ikledd en skuddsikker vest med påskriften «politi» bøyer en 33 år gammel seriekriminell mann seg ned mot bagen sin.

Politifolk rundt ham forsøker å få kontakt. Mannen har akkurat vært involvert i en alvorlig trafikkulykke, der bilen hans havnet på taket.

Men 33-åringen er ikke interessert i å prate med dem. I stedet plukker han opp en hagle fra bagen. Han veiver den rundt og peker på folkene rundt seg, som løper for livet.

ENDTE HER: Mannen krasjet til slutt inn i en bygård på Torshov. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Deretter setter mannen seg inn i en ambulanse som har kommet til stedet. I elleve minutter kjører han rundt i Oslos gater, før politiet klarer å stoppe ham i en sidegate på Torshov, der han blir pågrepet.

Risikerer forvaring

Under rettssaken i april ba statsadvokat Alvar Randa om tolv års forvaring for ambulansekapreren. Påtalemyndigheten mener han skal dømmes for syv drapsforsøk etter den dramatiske biljakten, der han vær nær ved å kjøre på flere personer.

Selv mener mannen han kun forsøkte å komme seg unna politiet, og at han ikke skal dømmes for drapsforsøk.

Fordi ambulanseferden skjedde midt blant masse folk, er den godt dokumentert. I retten la påtalemyndigheten frem en lang rekke videoer tatt av overvåkingskameraer og vitner.

Nå har TV 2 fått tilgang til videoene, som du kan se i toppen av artikkelen.

– Kommer i full fart

De syv personene som påtalemyndigheten mener ble utsatt for drapsforsøk under kjøringen, er to politifolk, et eldre ektepar og en mor med to tvillinger.

I retten var moren tydelig på at hun mener tiltalte forsøkte å kjøre på henne.

– Jeg snur meg og ser at han kjører opp på fortauet. Det går veldig fort. Jeg reagerer med å med å dra vogna inn til siden. Jeg ser bakover. Den kommer i full fart nedover og viser ingen tegn til å vike unna. Så treffer ambulansen barnevogna, sa hun i retten.

Ingen av de syv ble alvorlig fysisk skadd i hendelsen, men flere av dem forteller om psykiske plager som har vedvart.

Mannen er dømt flere ganger tidligere, blant annet for grovt ran.

33-åringen, som aldri har hatt førerkort, har også tidligere har vært i en biljakt da han forsøkte å stikke av fra politiet med en bil full av narkotika. Det endte med at politiet beleiret leiligheten hans i flere timer før han til slutt overga seg.

I retten sa mannen at motivet bak kjøringen var at han skulle frakte 50 liter av det narkotiske stoffet GBL fra Furuset til en adresse på Torshov for å få slettet 50.000 kroner i narkotikagjeld.