– Jeg ønsker de av hele mitt hjerte alt godt. Men nå tror jeg de er like egoistiske som meg

Etter to nedturer i to ulike Champions League-finaler, håper Caroline Graham Hansen (26) at alle gode ting er tre søndag.



Da skal hun og Barcelona ut i Champions League-finale mot Chelsea.

– Jeg gleder meg. Forventningen er først og fremst bare at jeg får lov å spille den kampen skadefri, og at jeg får nyte fotballen min, sier Barcelona-proffen til TV 2.

Hun har tidligere vært med å spille klubben sin fram til to finaler i Champions League, men begge gangene har skader gjort drømmen om til et mareritt.

I 2016 satt hun skadet på tribunen da lagvenninnene tapte finalen. To år senere måtte hun ut med skade til pause, bare for å se at lagkameratene igjen ble stående igjen som turneringens nest beste.

– Den første finalen var veldig tøff å se på. Da tapte vi på straffer, så jeg var langt oppe og høyt nede. Det var en syk utladning. I den andre finalen var jeg jo med, men jeg skjønte allerede på morgenen at det ikke kom til å gå. Det var selvfølgelig kjipt, men idretten tar ikke slike hensyn, sier Caroline Graham Hansen.

Med historikken som bakteppe, er det derfor ikke noen tvil om at årets finale betyr noe helst spesielt.

– Selvfølgelelig er jeg revansjelysten. Det er en tittel i potten der jeg har veldig lyst til å vinne, sier Graham Hansen.

– Ønsker de av hele mitt hjerte alt godt

I finalen venter engelske Chelsea, der Maren Mjelde og Guro Reiten spiller til vanlig.

– Jeg skulle gjerne gitt Maren og Guro denne tittelen, men når jeg står på andre siden selv gjør jeg selvsagt alt for å vinne, sier Caroline Graham Hansen foran finalen.

Hun har et tett bånd med venninnene fra det norske landslaget.

– Jeg ønsker de av hele mitt hjerte alt godt, men her og nå er jeg ganske sikker på at de er like egoistiske som meg og ønsker at sitt lag skal vinne, sier Graham Hansen.

Hun forventer et tøft oppgjør, men er selv klar på at formen foreløpig er fin. Graham Hansen har vært en sterk bidragsyter til at Barcelona hittil har levert en fantastisk sesong: Ligagullet er i boks, i cupen er semifinale-plassen sikret – og i Champions League-finalen må spanjolene tåle favoritt-stempelet.

– Det blir en tøff kamp. Finaler som dette lever sitt eget liv, sier 26-åringen selv.

Skeptisk til engelsk eventyr

Graham Hansen håper at en spansk seier i finalen kan være en ny bekreftelse på at spansk fotball på kvinnesiden er på vei opp og fram.

– Jeg tror det vil vise at det skjer mye bra i Spania. Etter planen skal jo serien her profesjonaliseres ytterligere neste år, så får vi se om det blir som de sier. Ja, England er kanskje lengst fremme av de største ligaene, men spansk fotball er ikke så dårlig det heller, sier Graham Hansen.

I England har en rekke storklubber satset tungt de siste årene. Pengene har kanskje ført serien lengst fram i utviklingen for øyeblikket.

Men selv om Caroline Graham Hansen skulle ta med seg det som skulle finnes av pokaler i Spania denne sesongen, er det ikke slik at en engelsk utfordring lokker umiddelbart.

– Akkurat nå, så gjør det ikke det. Jeg har det veldig bra der jeg er, jeg spiller for en fantastisk klubb og vi spiller fantastisk fotball, sier Graham Hansen.

Hun legger heller ikke skjul på at været i Spania er en faktor som spiller inn.

– Personlig spiller det en stor rolle, spesielt siden jeg har en skadehistorikk der jeg vet at kroppen har bedre av varme i stedet for kulde over tid. Jeg tror det har hatt en betydning for meg, sier hun og slår fast:

– Det betyr jo litt med sol og fint vær i stedet for regn og kulde 90 prosent av tida. Mentalt også er det jo ikke like gøy om det regner hver dag. Så det er noe jeg setter pris på, sier Graham Hansen.

Men søndag spiller nok vær og vind ingen rolle for Caroline Graham Hansen når finalen går av stabelen i Sverige. Da handler alt om å endelig vinne Champions League-tittelen.

– Det har vært et bra år hittil. Så hadde det vært en drøm å fullføre året med en Champions League-tittel, sier Caroline Graham Hansen.