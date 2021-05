Sveriges statsminister: – Smitten fortsatt høy

Under en pressekonferanse onsdag opplyste Sveriges statsminister Stefan Löfven at restriksjonene for sosiale sammenkomster forlenges.

Regjeringen og helsemyndighetene hadde planlagt lettelser eter 17. mai for blant annet publikum på kultur- og idrettsarrangementer, men i stedet kom statsministeren med dårlige nyheter.

– I samråd med regionene kan vi fastslå at vi ikke er der i dag. Selv om vi ser at smitten er på vei ned nasjonalt, så er den fortsatt høy. Derfor har regjeringen i dag bestemt at disse justerte reglene for allmenne sammenkomster skal tre i kraft 1. juni, sa statsministeren.

Han sier de nye reglene kan tre i kraft drøyt to uker senere enn planlagt, 1. juni. Dersom anbefalingene følges, kan livet bli mer normalt i september, er onsdagens budskap.

Antall rapporterte smittetilfeller per uke synker svakt i Sverige, som fortsatt er blant landene med høyest smittetrykk i verden.

Tirsdag var det registrert 1.021.604 smittetilfeller i landet.

Ifølge Folkhälsomyndigheten har over tre millioner mennesker i Sverige fått første dose med koronavaksine. En av ti er fullvaksinert.