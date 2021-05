Media får ikke referere forklaringen til terrortiltalt 16-åring

Det har Oslo tingrett bestemt onsdag.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener 16-åringen hadde konkrete terrorplaner i Norge og forberedte disse. De mener også han har drevet propaganda for terrorgruppen IS.

Selv har gutten nektet straffskyld, men han har ikke ønsket å forklare seg for politiet. Ifølge forsvarer Andreas Berg Fevang er det fordi han ennå ikke har fått innblikk i hele etterforskningen mot ham.

Uvanlige unntak

Tirsdag 18. mai skal saken opp for tingretten. Der har Fevang bedt om at dørene lukkes for publikum og presse.

Retten har gitt ham delvis medhold. Pressen får nemlig følge rettssaken, men med et referatforbud som gjelder store deler av forhandlingene.

Hovedregelen i Norge er at rettsmøter går for åpne dører, men det finnes flere unntak fra regelen. Blant annet vektlegger retten av tiltalte under 18 år har en særlig viktig rett til privatliv.

AKTOR: Statsadvokat Marit Formo har verken støttet eller motsatt seg 16-årignens ønske om lukkede dører. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Derfor får ikke pressen gjengi noe fra tiltaltes egen forklaring, ei heller forklaringene til tiltaltes verge eller tiltaltes lærer.

Retten har også forbudt gjengivelse av forklaringene til en PST-ekspert som skal fortelle om hvordan man kan lage eksplosive innretninger.

– Påtalemyndigheten begjærte ikke lukkede dører, og i det ligger det at vi ikke så behov for at informasjon – blant annet om tiltaltes forklaring – skulle tilflyte allmennheten, sier statsadvokat Marit Formo til TV 2.

Hadde brutale videoer

Den 16 år gamle syreren ble pågrepet av PST i begynnelsen av februar i år. Han og familien flyttet til Oslo for få år siden fra et krigsherjet Syria.

Påtalemyndigheten mener gutten har lastet ned, laget og spredt flere IS-propagandavideoer i sosiale medier.

Flere av videoene hadde religiøse sanger, såkalte «nasheed», som oppfordrer til å kutte over halsen på fienden og se på at de dør.

Han har også, ifølge tiltalen, overført penger til et nettsted som inneholdt IS-propaganda. Formålet med donasjonen var støtte til «jihad», såkalt hellig krig, mener påtalemyndigheten.

Det er satt av tre uker til rettssaken i Oslo tingrett.