Erik Poppe lager spillefilm om Quisling

Paradox rettigheter AS og regissør Erik Poppe er tildelt 18 millioner kroner i produksjonstilskudd til den aller første spillefilmen om Vidkun Quisling, skriver Norsk filminstitutt på sine hjemmesider.

Største sviket

Fem år med okkupasjon ender den 8. mai 1945. Gjenreisingen av nasjonen kan begynne, men først må siste kapittel skrives. I en mørk celle på Akershus festning sitter han som hadde gjort det største sviket av alle; Vidkun Quisling.

Nå skal han stilles til ansvar for sine handlinger og uhyrlighetene nazismens ideologi førte til, står det som beskrivelse av filmen.

INNSETTES: Ministerpresident Quisling ble innsatt 1. fabruar 1942. (Foto: Filmavisen)

– Quisling er Erik Poppe og Paradox sin tredje film i trilogien «et skjørt demokrati». Denne gangen ønsker de å rette søkelyset på overgriperens tanker og motiver. Det sterke manuset bygger på grundig research, og er blant annet basert på hittil ukjente og unike kilder, sier filmkonsulent i NFI, Asle Vatn i pressemeldingen.

Kan skape debatt

Vatn sier videre at en slik film kan åpne for diskusjoner verden rundt. Han tror også at folk vil benke seg foran kinolerretet.

– En film om Quisling vil åpenbart vekke debatt 75 år etter hans død, også internasjonalt. Jeg har stor tro på at dette prosjektet skal kunne lokke publikum til kinoene, og åpne opp for stor samfunnsdebatt, sier Vatn.

Erik Poppe er en av Norges mest erfarne og produktive regissører, med «Kongens Nei», «Utøya 22. juli», «Per Fugelli siste resept», «Tusen Ganger god natt», «de Usynlige», «Hawaii, Oslo» og «Schpaa».