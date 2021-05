Sami var 200 meter unna da det smalt: – Vi er livredde

Minst 50 personer har hittil mistet livet i angrepene mellom Israel og Gaza. Journalist Sami Abu Salem frykter at det vil bli mange flere.

De siste dagene har konflikten mellom Israel og militante palestinske grupper eskalert kraftig.

Mens raketter fra Gaza haglet over Israel, fortsatte Israel onsdag å bombardere Gazastripen.

– Det er rakettangrep hele tiden, dag og natt. Det er helt umulig å sove, sier Sami Abu Salem til TV 2.

Han har selv opplevd angrepene på nært hold.

– Det var en rakett som traff bare 200-300 meter fra huset vårt. Hele huset ristet og ungene skrek og gråt, sier Salem.

Ser opp mot himmelen

Etter mer enn ett år med relativ stabilitet på Gazastripen, har Israel og Hamas igjen gått til blodig konfrontasjon.

Mandag startet de første angrepene og siden det har hundrevis av raketter blitt avfyrt ved Gazastripen.

– Jeg er veldig redd. Vi går hele tiden og ser opp på himmelen for å se hvor det neste rakettangrepet kommer, sier Salem.

Han jobber som journalist og frilanser og bor nord i Gaza sammen med sin kone og fire barn.

– Alle er livredde. Jeg håper at angrepene stopper snart, sier Salem.

Tomme gater

Torsdag er det Id-al-fitr, den store festdagen som avslutter ramadan. Dette er muslimenes største høytid og vanligvis ville gatene i Giza by vært fulle av folk.

RØYK: Sort røyk stiger mot himmelen etter flere rakettangrep i Khan Yunis, sør i Gaza. Foto: Youssef Massoud

– Nå er gatene helt tomme. Det er ingen som tør å være ute, sier Salem.

Gazas helsedepartement melder onsdag at 56 personer har mistet livet på Gazastripen. 14 av disse er kvinner og barn. Salem frykter at det kan bli mange flere.

– Det bor rundt 2 millioner mennesker i Gaza, og alle bor veldig tett. Et rakettangrep kan gjøre stor skade, sier Salem.

Barna tør ikke sove

Hjemme i huset prøver Sami Abu Salem og kona å holde humøret oppe. De vil ikke skremme barna.

– Vi smiler og sier at alt kommer til å gå fint. Jeg vil ikke vise dem at jeg er redd, sier Salem.

Barna, som er 2, 7, 10 og 15 år gamle, blir veldig redde hver gang de hører en rakett. De siste dagene har det derfor vært vanskelig å sove om natten.

– Hele natten hører vi smell og eksplosjoner. Barna tør ikke være alene på sitt eget rom, så alle samler seg i sengen vår, sier Salem.

ØDELEGGELSER: Et hus som ble ødelagt av en rakett fra Gaza i den israelske byen Yehud. Foto: Heidi Levine

Selv husker han godt krigen i 2014 da flere tusen personer mistet livet.

– Hva tror du skjer de neste dagene?

– Jeg tror ikke det kommer til å stoppe enda. Jeg er redd for at dette vil vare like lenge som sist, sier Salem.

Frykter full krig

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er svært bekymret for utviklingen i Israel og på Gaza.

– Det er et ekstremt høyt konfliktnivå, og det skal lite til før dette kommer ut av kontroll. Dersom ting ikke roer seg, kan vi stå overfor en fullskala krig, sier utenriksministeren til TV 2.

Søreide har fulgt situasjonen tett og frykter at konflikten kan komme ut av kontroll.

BEKYMRET: Utenriksministeren er bekymret for at situasjonen kan eskalere. Foto: Berit Roald

– Det vi ser nå er en situasjon som blir verre og verre for hver time som går. Jeg ber innstendig partene om å bidra i de neste timene til å trappe ned konflikten, sier hun.

Onsdag klokken 15 er det innkalt til hastemøte i FNs sikkerhetsråd. Søreide sier man er avhengig av at både sikkerhetsrådet og andre ledere, særlig i Midtøsten, legger press på Israel og Gaza.

– Begge parter har et ansvar for å trappe ned konflikten. Situasjonen er svært skjør politisk, så det politiske handlingsrommet for partene til å finne en løsning er svært lite, sier hun.

Vil fortsette angrepene

Israels forsvarsminister Benny Gantz la an en uforsonlig tone da han onsdag truet med å fortsette angrepene mot Gazastripen før det blir aktuelt med noen våpenhvile.

– Hæren vil fortsette å angripe for å sørge for en full, langvarig stillhet. Bare når det målet er nådd, vil vi kunne snakke om en våpenhvile, sa Gantz.

Kort tid etter sa det israelske militæret at en rekke Hamas-ledere var drept i aksjoner i Gaza by og Khan Younis.

Både Hamas og andre militante grupper på Gazastripen fortsatte å fyre av hundrevis av raketter mot israelske byer, til tider så mange at det israelske luftvernet ikke klarer å svare på alle.

På Gazastripen er to boligblokker i Gaza by, der to millioner palestinere lever innesperret bak lukkede grenser, lagt i grus av israelske jagerfly som svar på rakettangrepene.

LAGT I GRUS: Folk samler seg ved en bygning som ble lagt i grus av et israelsk angrep i Gaza by. Foto: Adel Hana

Flere hundre såret

Palestinske helsemyndigheter opplyser at over 300 personer er såret, deriblant over 80 barn. Mange ble reddet ut av rykende ruiner.

Varselskudd og telefonoppringninger sørget for at sivile fikk evakuere byggene før de ble angrepet, men de materielle tapene er store.

I Israel er seks personer drept av raketter fra Gaza tirsdag og tidlig onsdag, og rundt hundre er såret.

Blant de drepte er en palestinsk-israelsk mann og hans 16 år gamle datter som ble truffet av en rakett i Lod, og en israelsk mann som ble drept mens han kjørte i en jeep like ved grensa til Gaza.