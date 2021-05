Van Dijk bekrefter: Spiller ikke EM

Liverpool har i lengre tid måttet klare seg uten en skadet Virgil van Dijk. I et intervju med klubbens hjemmeside bekrefter midtstopperen at han heller ikke blir å se i den nederlandske troppen under sommerens EM.

– Jeg har kommet til erkjennelsen at jeg ikke kan være med å spille EM slik situasjonen er. Det er tøft, men den riktige avgjørelsen, sier van Dijk.

Han har vært ute av spill etter sammenstøtet med Everton-målvakt Jordan Pickford på senhøsten i fjor. Siden har Liverpool-stopperen gjennomgått en operasjon i kneet.

– Ting går den rette veien og jeg har ikke hatt tilbakeslag. Likevel er situasjonen som den er, og jeg må akseptere at jeg ikke blir klar til EM. Jeg kommer til å savne mesterskapet, sier 29-åringen.

Han sier han føler seg trygg på at han vil være klar som en del av Liverpools oppkjøring til den neste Premier League-sesongen.

– Det har vært en veldig, veldig tøff reise så langt. Nå er jeg på et bra sted og utviklingen går den rette veien, sier van Dijk.

Mens han har vært skadet, har laget hans slitt.

– Vi er ikke fornøyde med sesongen. Det har vært frustrerende for alle oss Liverpool-supportere. Sammen med alt annet som har foregått i verden, har det vært et tøft år, sier van Dijk, som mener det har gjort ham enda mer motivert.

– Å se for seg neste sesong med supportere på tribunen, meg selv på banen og forhåpentligvis suksess med både klubb og landslag gjør meg oppspilt. Jeg kan ikke vente til å se supporterne igjen. Jeg skal nyte hvert øyeblikk av det, avslutter van Dijk.