Slik er danske Kompani Lauritzen

«Stjerner i trøjen» er Danmarks svar på Kompani Lauritzen. Den danske produsenten falt pladask for den norske utgaven.

Kompani Lauritzen er laget i en dansk versjon som ble sendt på TV i vår.

Sejer Stenum er produsent for Strong Productions som lager serien i Danmark. Hun sier det er noen små forskjeller fra den norske utgaven:

– Unntatt å tilpasse noen av øvelsene, så de passer bedre inn i rammene til det danske forsvar, så gjør vi ikke mye annerledes. Vi forsøker å ha den samme lette – men til tider også alvorlige – tonen som Kompani Lauritzen skildrer så godt. Det syns vi at vi lykkes godt med, sier hun til God kveld Norge.

DELTAKERNE I FØRSTE SESONG: Ali Sivandi (bokser), Jesper Skibby (syklist), Kevin 'Bro' Andreasen (musiker), Laila Friis Salling (tidligere skiløper), Elvira Pitzner (TV-personlighet), Mascha Vang (influenser), Mattias Hundebøll (programleder), Oliver Bjerrehuus (tidligere modell), Signe Lindkvist (radiovert), Thalia Pitzner (TV-personlighet), Tobias Hamann (TV-konditor/kokk), Torben Chris (komiker).

Imponert over nordmennene

Stenum avslører hvorfor de valgte å kjøpe det norske TV-konseptet.

– Kompani Lauritzen er et helt unikt format, fordi man kaster kjente deltakere ut i en meget streng militærdisiplin, hvor man med det samme tenker: «Det kommer de aldri til å finne seg i!» Men deltakerne kjøper raskt premisset, og det er fantastisk å se den utviklingen alle gjennomgår, både individuelt og som gruppe, sier hun, og fortsetter:

– Det er lett å se hvorfor Kompani Lauritzen ble en så stor suksess i Norge. Det er noen fantastiske programmer, hvor følelsene er i spill. Til tross for at vi i Danmark har begrenset kjennskap til mange av de norske kjendisene, var det en fornøyelse å følge med i deres utvikling gjennom sesongen.

I danmark er programlederne «oberst» Dar Salim som får hjelp av skuespiller og «kaptein» Jacob Riising.

Innspillingen av den andre sesongen av Stjerner i trøjen begynner i sommer.

Nekt i Norge

I Norge er det TV 2 som sender Kompani Lauritzen, som er laget med og av Kristian Ødegård og Dag Otto Lauritzen. I Danmark er det Discovery +.

I mars 2020 sendte det danske produksjonsselskapet Strong Productions en forespørsel til Forsvaret. De ønsket å bruke fasilitetene på Setnesmoen også i deres utgave av programmet.

Fagleder i kommunikasjonsavdelingen i Heimevernet, Stein Cato Nybakken, sier de takket nei til naboladet.

– Vi i Heimevernet ble jo naturligvis smigret over forespørselen, men valgte til slutt å si nei på grunn av kapasitetsutfordringer. Det er ressurskrevende å være vertskap for en så stor TV-produksjon som Kompani Lauritzen. Opptakene legger beslag på militære kaserner, kontorbygg og messebygg i 4-5 uker i en periode av året der Heimevernet allerede øver og trener mye, sier han til God kveld Norge.

Dermed spilles Stjerner i trøjen inn i Danmark.

Selv om det er ressurskrevende for Heimevernet, blant annet i form av at de må stille med sikkerhetspersonell og instruktører, er de ikke i tvil om at de ønsker Kompani Lauritzen velkommen på Setnesmoen.

– Vi valgte å si ja til den norske versjon av Kompani Lauritzen fordi vi så at dette, tross alt, kunne være positivt for Forsvarets omdømme i Norge. Vi ønsker å motivere norsk ungdom til å ta førstegangstjeneste og/eller søke seg inn til Forsvarets skoler.