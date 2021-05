Smitteutbrudd på skip i Narvik – 21 i karantene og én død

Mannskapet på et filippinsk malmskip i Narvik havn er i karantene etter et smitteutbrudd, melder NRK.

21 personer er i karantene etter et smitteutbrudd på et filipinskregistrert malmskip i Narvik. Én i besetningen er død, ifølge kommunedirektøren.

– Det var bekreftet et dødsfall om bord i båten klokken kvart over fem i morges. Årsaken for dødsfallet er ikke kjent, sier kommunalsjef Rolf Lossius i Narvik kommune til NRK.

Det er ikke kjent om det snakk om koronasmitte. Det vil bli gjennomført testing av avdøde opp mot covid-19 for å få dette verifisert, opplyser Lossius.

