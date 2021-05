Ambulansearbeider skadet under helikoptertest

Det opplyser kommunikasjonsdirektør ved sykehuset, Marit Kvikne, til TV 2.

Skadene på ambulansemedarbeideren skal ikke være alvorlige.

– Under en treningslanding med det nye helikopteret ble det virvlet opp sand og stein som traff vinduet på en ambulanse som sto utenfor ambulanseinngangen. Det forårsaket en knust siderute og en ambulansearbeider ble truffet av glass. Det er ikke snakk om noe alvorlig skade, sier Kvikne.

RUTE KNUST: En ambulansearbeider ble truffet av glass da en rute knuste i forbindelse med test av de nye redningshelikoptrene. Bilene på bildet er ikke den aktuelle ambulansen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Har skapt hodebry

Innfasingen av de nye AW-101-helikoptrene har pågått siden i fjor høst. I alt skal 16 helikoptre settes i drift. Det er ventet at innfasingen skal være ferdigstilt i løpet av 2022.

Det har imidlertid vært knyttet store problemer til rotorpåvirkningen fra de nye helikoptrene i forbindelse med landing ved norske sykehus.

Tester ved St. Olavs hospital har avdekket at helikoptrene genererer vindstyrke på opp mot 28 meter per sekund, noe som tilsvarer full storm på Beauforts skala.

Se hvordan det gikk under testene i februar:

I månedsvis har det blitt jobbet på spreng for å finne en løsning før helikoptrene skal fases inn på Ørlandet i Trøndelag.

Det skal etter planen skje fra fredag av.

TV 2 har foreløpig ikke fått klarhet i om onsdagens hendelse kan få betydning for den planlagte innfasingen.

– Vi er nå i dialog med NAWSAHR-prosjektet (Justis- og beredskapsdepartementets anskaffelsesprosjekt, journ. anm) om hva vi gjør videre, sier Kvikne.

Manuell dirigering

Frem til en permanent løsning er på plass skal helikoptrene, som omtales som «verdens beste redningshelikopter», lande på sykehuset ved hjelp av manuell dirigering.

Det bekrefter Merethe Blokkum, direktør for virksomhetsstyring ved St. Olavs, til TV 2. Det vil si at det aktuelle området vil bli sperret av ved hver take-off og landing.

– Nå i oppstartsfasen er det satt opp en turnus med fem vektere som er tilgjengelig for å gjennomføre tiltakene på bakken, sier Blokkum.

Før hendelsen ved sykehuset på onsdag uttalte justisministeren til TV 2 at denne løsningen er midlertidig.

– Vi visste da vi valgte denne helikoptertypen at de var tyngre, større og hadde mer rotorvind. Derfor har vi gjennom anskaffelsen jobbet med løsninger for at SAR Queen skal kunne lande der Sea King lander i dag, sier hun.

– Hvordan blir den permanente løsningen?

– Planen er å finne andre og bedre løsninger for landing. Det jobbes det med, men vi er opptatt av å sette helikoptrene i drift nå – og så finner vi bedre og mer digitaliserte løsninger for denne helikoptertypen til høsten.