PST fortsatte å følge barnefar som feilaktig ble «terrorsiktet»

Morten ble varetektsfengslet etter en omfattende anti-terroraksjon utløst i forbindelse med en foreldrekonflikt om felles barn. Morten ble renvasket og saken ble henlagt, men likevel ble han i ettertid uten forklaring oppsøkt at PST flere ganger.

Sensommen 2016 aksjonerer politiets beredskapstropp i et eneboligstrøk på Østlandet. En etnisk norsk barnefar i trettiårene blir pågrepet i en omfattende politiaksjon.

En foreldretvist knyttet til felles barn utløste det som ifølge politiet var den største politiaksjon siden 22. juli 2011. Både beredskapstroppen, politiets bombegruppe og PST ble koblet inn i etterforskningen rundt barnefaren.

Full terroralarm

Få dager før politiets anti-terror-personell aksjonerte mot barnefaren hadde barnets mor henvendt seg til politiet. Hun anklaget barnefaren for å ha påført deres felle barn et blåmerke på halsen.

I påfølgende avhør karakteriserte hun barnefar på en måte som gjorde at det ble slått full alarm. Av personvernhensyn anonymiserer TV 2 partene i denne saken. Vi kaller barnefar for Morten.

Han forteller TV 2 om sjokket han da politi og beredskapstroppen dukket opp på privatadressen, utstyr med skjold, hjelmer og skarpladde våpen. Han ble pågrepet og satt på glattcelle i to døgn og gjennomførte flere tøffe politiavhør.

– Det var uvirkelig og jeg følte meg på mange måter maktesløs og lammet i møte med slike krefter. Jeg ble helt uskyldig plassert på glattcelle, noe som i ettertid når jeg er renvasket kjennes både tung og bittert, forklarer Morten.

Etter politiaksjonen, flere tøffe avhør og et krevende fengslingsmøte, spaserte Morten ut av Oslo tinghus som en fri mann. Han var da overbevist om at saken var over og at han var renvasket.

PST slipper ikke taket

Etterhvert blir sakene mot ham henlagt, Morten får tilbake bolig, PC`er, alle våpen og alle beslag. Konflikten rundt felles barn, som det hele startet med, ender også med at domstolen bestemmer at Morten skal ha fast og jevnlig samvær med felles barn. Som han også har i dag.

I det stille fortsetter politiet hemmelige tjenester å jobbe med saken.

Den 14. desember 2016, drøyt tre måneder etter aksjonen, får Morten en plutselig en tekstmelding fra PST. Han har aldri på noe tidligere tidspunkt vært i kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

PST-MELDING: Den første meldingen fra PST mottar Morten 14. desember 2016, flere måneder etter han feilaktig ble pågrepet og fengslet. Foto: Ole E. Ebbesen

Nærmere to år går. Oktober 2018 tikker det på nytt inn et par nye tekstmeldinger.

PST PÅ NYTT: Omtrent på dagen, to år etter politiaksjonen får Morten en ny melding fra PST. Foto: Ole E. Ebbesen

To uker senere gjennomføres et møte på advokatkontoret. Advokat Anne Hazeland og Thomas Andersen og en annen advokat ? deltar på møtet.

NÅR VAR DETTE?

Belastende

– Det er først og fremst belastende, jeg trodde ikke det skulle være sånn i Norge, at du skal måtte være forberedt på å få politiet uanmeldt på døren, slik jeg har opplevd.

Tekstmeldinger fra PST, møter som PST tar initiativet til og uanmeldt politibesøk på døren, er noe hverken Morten eller advokat Ane Fuglesang Herskind forstår.

– På det nåværende tidspunkt er det jo slik at min klient ikke vet hva som er status hos politiet. Han har opplevd å få såkalte velferdssjekker, som hverken jeg eller han helt vet hva er for noe, sier Herskind til TV 2.

– Hva tenker du burde vært gjort?

– I det minste burde man hatt en samtale, fått unnskyldning og en forklarende samtale. Det har hverken min klient eller jeg fått noe tilbud om på noe tidspunkt.

I dag, snart fem år etter politiaksjonen, har Morten enda ikke fått svar på hvorfor han er blitt oppsøkt.

– Det eksisterer så vidt jeg vet knapt dokumenter, PST ville jo ikke en gang si navnene sine. De bruker telefon og i minst mulig grad SMS og epost, sikkert av forståelige grunner, sier Morten til TV 2.

PST på telefonen

Den 10 september 2018 blir Morten oppringt av PST. Det er gått to år siden han satt varetektsfengslet. Han ringer tilbake og treffer på en navngitt PST-ansatt:

PST:

Du, vi var hjemme hos deg i dag, vi var ute og kjørte og så tenkte vi skulle ta en prat vedrørende en sak..

Morten:

Ja vel. Hva er det det gjelder?

PST:

Du, jeg ønsker ikke å ta det i telefonen egentlig. Vi har snakket med deg før, noen av kollegaene mine..

Morten:

Ja det stemmer

PST:

Det var i januar i fjor. Så det er egentlig en helt uformell samtale som vi ønsker å ha med deg. Ikke noe stor sak, men vi ønsker å ta en prat med deg.

Morten:

Er det noe falsk anmeldelse på gang igjen, eller..?

PST:

Nei, det er ikke noe opp i mot det andre. Det her er noe annet. Det er ingenting du trenger å bekymre deg for.

Morten:

Jeg gjør jo det...

PST:

Det skjønner jeg..

Morten:

Gjelder det en sak rundt meg eller andre?

PST:

Det gjelder rundt deg, vil jeg si.. ikke noen andre sånn sett.

I fortsettelse snakker de to om når de skal treffes, Morten spør om han skal komme innom PST.

PST:

Det er lettere for oss å treffe deg ute...

Morten:

Er det noe dere har funnet som er bekymringsverdig?

PST opplyser at til Morten at de har en «policy» om ikke å ta detaljer eller si noe over telefonen. PST trenger bare en «avklaring», opplyser vedkommende.

Morten:

Nå har jeg vært igjennom en stor runde i forbindelse med barnefordelingssaken. Hadde det vært greit om jeg tok med advokat for eksempel..

PST:

Du står fritt til å ta med advokat, men du har ikke noe behov for det.. du er ikke siktet eller mistenkt i saken.

Morten:

Jeg setter pris på at du sier det i hvertfall. Og bare for å ha det sagt, jeg driver ikke med noe rart, så dere har ingenting å bekymre dere for.

PST:

Jaja, da blir det en kort samtale da.

HVA SKJEDDE ETTERPÅ?

HVA SPURTE PST OM?

Oppsøkt på døren

10. september 2019, tar politiet på nytt kontakt med Morten. Da er det over tre år siden politiaksjonen.

Morten slapper hjemme, et sted på Østlandet.

– Det banker på døren og en mann presenterer seg. Han er fra politiet. Han forteller at noen er “bekymret” for meg, forteller Morten.

TV 2 har hørt opptak av denne samtalen som Morten tok opp.

– Politi, det ser du kanskje. Det er noen som er bekymret for deg, så da kommer jeg og tar en prat med deg.

– Ja vel, hva tenker du på?

– Nei generelt. Jeg kjenner jo ikke deg i det hele tatt, jeg driver med forebyggende da i, Geir Oustorp, og er seksjonsleder. Jobben min er å dra rundt og prate med folk som folk er bekymret for.

– Jeg skulle gjerne visst mer om hva dette gjelder, har det noe med barnefordelingssaken og gjøre?

Ja det kan jo fort ha det, men det kan jeg jo ikke si noe om til deg, jeg vil jo bare høre at du har det bra.

Politimannen spør Morten hvorfor han har flyttet til ny adresse og om det er noen grunn til det. Han spør om han kan bli med inn og Morten ber ham inn.

– Har du bodd her lenge?

– Ja, siden 2016.

De småprater om jobb og politimannen skryter av hvor fint han har det. Han spør hva Morten driver med denne dagen.

– Det er en frist i barnefordelingssaken, så det er litt arbeid.

– Hva holder du på med her, spør politimannen og peker på en del teknisk utstyr i et av rommene.

– Det er mer enn det jeg har hjemme, for å si det sånn, tilføyer politimannen.

– Det er robotisering, bildeanalyse, dette er såkalte nettverkskabler..

– Har du utdannelse eller er du selvlært?

– Selvlært og holdt på i 25 år. Men hva går bekymringen på, spør Morten.

– Bekymringen går på hvordan du har det, rett og slett, og psyken din,

– Jaha... Nå har jeg vært igjennom en massevis av utredninger på grunn av min eks og en barnefordelingssak.

– Hvordan gikk det da? Gikk det fint?

– Ja da, jeg er fullstendig friskmeldt.

Politimannen spør om litt om barnet. Morten forteller om de rettslige rundene og at det har vært en tøff tid.

– Jeg har aldri truffet deg før, men du virker på meg ok.

– Jeg kommer til å følge opp, sier Morten. Han forteller at han synes det er påfallende at politiet kommer rett i forkant av barnefordelingssaken.

– Det visste jeg ikke.

– Har jeg rettigheter til å få ut noe mer informasjon om hvorfor jeg blir oppsøkt?

– Nei, det går jo på en velferdssjekk, noe mer får du ikke sånn sett.

De to har en 15 minutter lang samtale. Tone mellom de to er fin. Så forlater Oustorp stedet.

TV-sjokket

En stund etter det uanmeldte besøket på døren, februar 2020, slapper Morten av foran tv. Han ser på Skavlan Talkshow på TV 2.

Geir Oustorp, politiførstebetjent fra Drammen, var blant de første som gikk i land på Utøya denne regntunge fredagen i juli 2011. Han forteller om de sterke opplevelsene etter terroranslaget.

– Jeg får nesten sjokk da jeg ser samme mann som kom på døren til meg, i studio til Fredrik Skavlan. Der blir han presentert som Geir Oustorp. Han forteller om Utøya-aksjonen, om turen med den overfylte gummibåten.

Når det gjelder dette siste besøket prøvde advokatene til Morten å få ut informasjon.

– Tror de sendte en innsynsbegjæring av noe slag, men vi fikk ikke noe skriftlig av fornuft tilbake.

Bør granskes

Advokat Ane Fuglesang Herskind mener saken bør belyses offentlig.

– Den er viktig å frem for offentligheten fordi at det er en sak som på en god måte belyser hvordan systemet lar seg «utnytte», og hvilke ekstreme konsekvenser det kan få hvis ikke man som mottaker av den type informasjon går inn med et kritisk syn, sier Herskind til TV 2.

Politiets aksjon med beredskapstroppen og bombegruppen, ble utløst etter eks-samboer og mor til felles barn, kontaktet politiet og anmeldte Morten. Det ble opprettet en familievoldssak som etterhvert henlagt.

Men under disse avhørene, beskrev barnemoren Morten som våpenglad, paranoid, med kunnskap om sprengstoff og en fascinasjon for Behring Breivik.

Det var dette som fikk politiet til å slå full terroralarm.

– At det er mulig å skape så mye kaos i et menneskes liv basert på falske påstander og taktikkeri i en barnefordelingssak, er uforståelig.

Advokaten til barnemor er uenig og sier til TV 2 at han mener kvinnen ga politiet relevant informasjon.

Mener barnemor ga korrekte opplysninger

Advokaten som representerer barnemor, er sterkt uenig i at hun har framsatt «falske påstander». Av hensyn til barnemor ønsker han å være anonym.

Han sier til TV 2 at kvinnen ga politiet korrekt faktum både når det gjelder våpenkjøp, interesse for kjemikalier, bruk av kryptering og stort antall overvåkingskameraer, fasinasjon for terroristens såkalte manifest, samt kjøp av gård.

– Ingen av de konkrete opplysningene er tilbakevist som feilaktige. Dette kan man lett finne ut om man leser hennes forklaring, samt politidokumentene, anslagsvis 1000 sider, forklarer advokaten i epost til TV 2.

TV 2 har spurt advokaten om kvinnen ikke indirekte forsøkte å sverte eks-samboer og far til felles barn.

– Det var naturligvis politiet som håndterte og vurderte de konkrete opplysningene, som altså aldri er tilbakevist som feilaktige, skriver advokaten i epost til TV 2.

Rettsak om felles barn

Morten har etter politiaksjonen vært i to rettssaker om felles barn. Den siste dommen fra lagmannsretten har gitt ham mer tid enn før med barnet som fortsatt bor jevnlig hos ham.

Siden sensommeren 2020 har TV 2 i en rekke reportasjer satt søkelys på samværssabotasje. Morten tok kontakt etter at han leste noen av disse.

– Jeg holdt på å bli stemplet som en voldsforbryter på bakgrunn av rent taktiske falske anklager fra barnemor i barnefordelingssak. I ettertid forstår jeg at hensikten nok primært var å etablere det som kalles «status quo» slik at domstolen noen år senere vil vegre seg for å flytte barnet fra mor eller etablere delt bosted, slik jeg gikk til sak på, sier Morten.

PST svarer ikke

TV 2 har spurt PST hvorfor Morten flere ganger, etter henleggelsen, har blitt kontaktet.

TV 2 har også bedt PST svare på hvorfor Morten ikke fått noen oppfølging, forklaring eller beklagelse i ettertid.

IKKE FERDIG: Morten trodde han var ferdig med saken i 2016, men PST og politiet tar kontakt med ham flere ganger etter dette. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

TV 2 mottar kun et kortfattet svar fra PST via e-post 7. mai 2021

PST har ikke mulighet til å kommentere opplysningene som TV 2 har fremlagt i forbindelse med denne personen.

Morten er rystet over tausheten fra PST sin side.

– Det er ingen som ønsker å bli uanmeldt oppsøkt på bopel av myndighetene gjentatte ganger, det skaper en frykt og uro. Du tenker at du ikke er ferdig med saken, jeg lurer veldig på hvorfor? Tror de at det er noe ved meg, spør Morten.

Vil ha forklaring

Morten forstår ikke hvorfor han ikke får en formell forklaring fra politiet eller PST, nå som han verken er siktet eller mistenkt for noe.

– Har ikke PST forstått at alt startet med en falsk anmeldelse knyttet til en barnefordelingssak, laget for å sverte meg, og kun det. Eller har PST innsett dette, men ønsker ikke på erkjenne at de har latt seg misbruke og fortsetter derfor litt?

Han mener PST må bestemme seg for å legge saken bort slik at han kan bli ferdig med den.

– Hva ønsker du å formidle til politikere og andre beslutningstakere?

– Jeg vil at de skal forstå at det jeg har vært utsatt for skjer, det skjer. Taktiske og falske anklager og påstander brukes som et middel i barnefordelingssaker til å holde en forelder vekke fra barnet og vinne en barnefordelingssak eller vinne en fordel i en barnefordelingssak.