Mann i 80-årene tiltalt for å ha drept kona

En mann fra Moss er tiltalt for å ha drept kona i Moss i august i fjor. Ifølge tiltalen ble det brukt øks og kniv under drapet.

Drapet skjedde i ekteparets bolig i gata Glassverket i Moss rett før 18.50 den 18. august i fjor.

Påtalemyndigheten mener at tiltalte stakk, skar og hugget kona minst 60 ganger i hodet og resten av overkroppen med både øks og kniv.

Den 73 år gamle kvinnen døde etter kort tid av omfattende skader i hodet og brystet.

– Husker ikke

Tiltalte ringte selv politiet og varslet om at det hadde skjedd et drap i parets leilighet. Ingen andre var til stede i boligen, og politiet har i ettertid avdekket at ingen andre er registrert på adressen.

Mannen har selv sagt at han ikke husker drapet.

Politiadvokat Anders Svarholt har uttalt at de sakkyndige ikke har funnet noen medisinsk forklaring på at mannen ikke husker å ha begått drapet, men at de ikke utelukker at det kan være en forsvarsmekanisme.

ÅSTEDET: Politiet var raskt på stedet og fant den 73 år gamle kvinnen drept. Gjerningsmannen hadde selv varslet politiet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Mannens forsvarer, advokat Sille Heidar, har ikke besvart TV 2s henvendelser onsdag. Det har heller ikke statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten.

Uenige om tilregnelighet

Det er gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen.

– De rettspsykiatriske sakkyndige har gjennomført en svært grundig undersøkelse av siktede, og konklusjonen levner etter deres oppfatning ingen tvil om at han var tilregnelig både på tidspunktet for gjerningen og i tiden etterpå, sa Anders Svarholt til Moss Avis i november i fjor.

Tiltaltes forsvarer, advokat Sille Heidar, sa likevel at hun ikke vil slippe taket på tilregnelighetsspørsmålet.

Det var NTB som først omtalte drapstiltalen, som er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten.

Påtalemyndigheten har varslet at de vil be om at tiltalte mister retten til å arve noe fra fornærmede.

Bistandsadvokaten til ekteparets barnebarn ønsker ikke å kommentere tiltalen overfor TV 2.

Saken går fra 22. til 25. juni i Søndre Østfold tingrett i Moss.