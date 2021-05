Norges første OL-utøvere klare

71 dager før OL inviterte Olympiatoppen til et digitalt mediemøte, hvor blant annet uttaket av de første utøverne som skal til Tokyo-lekene ble presentert.

Utøverne som ble presentert som OL-klare på onsdagens mediemøte er:

Svømming: Henrik Christiansen

Banesykling: Anita Yvonne Stenberg

Taekwondo: Richard André Ordemann

Triatlon: Gustav Iden og Kristian Blummenfelt

Håndball-landslag for kvinner og herrer (spillerne til lagene er ikke tatt ut ennå)

Roing: Kjetil Borch, Kristoffer Brun, Are Strandli, Martin Helseth, Oscar Stabe Helvig, Erik Solbakken og Olaf Tufte.

Seiling: Line Flem Høst, Nicholas Fadler Martinsen, Martine Steller Mortensen, Helene Næss, Marie Rønningen og Hermann Tomasgaard

Til Paralympics ble bordtennisspillerne Aida Husic Dahlen og Tommy Urhaug presentert som klare, sammen med roer Brigit Skarstein.

Flere utøvere til Paralympics og OL vil bli tatt ut etter hvert.

– De kandidatene vi tar ut i dag, er veldig klare kandidater som ønsker tidlig uttak. Det er også andre klare kandidater, men som ønsker å vente før de blir tatt ut, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Han informerte også om status på arbeidet med å vaksinere OL-utøverne. I forrige uke ble det kjent at Den internasjonale olympiske komité (IOC) og legemiddelselskapet Pfizer har inngått en avtale som skal sikre vaksiner til deltakerne i Tokyo-OL. For Norges del dreier det seg om omkring 200 personer.

– Vi har kommet et steg videre og fått klarsignal fra myndighetene til å fortsette samarbeidet med IOC om å tilby koronavaksine fra Pfizer til de involverte i Tokyo-OL, sier Øvrebø.

– Ønsker å få fram de store konsekvensene

Han sier at Olympiatoppen har gått i direkte dialog med Justisdepartementet for å få unntak fra de strenge innreisereglene.

Med dagens regler må utøvere som har vært i land utenfor EØS- og Schengen-området på karantenehotell i ti dager ved hjemkomst Norge.

Det gjør OL-oppkjøringen vrien for en rekke av de norske håpene i Tokyo til sommeren. Og Norges idrettsforbund sendte mandag brev til Justis- og beredskapsdepartementet der det ba om unntak fra bestemmelsen om karantenehotell.

– Vi har etablert kontakt med Justisdepartementet nå og vil fremme våre synspunkter. Det er en voldsom konsekvens for dem som blir berørt av dette. Jeg vil poengtere at blant annet Kroatia, England og Japan er utenfor Schengen, sa Øvrebø i forbindelse med uttaket av de første OL-utøverne onsdag.

Han la til at Olympiatoppen ikke ønsker å legge press på noen, men at de vil få fram hvor store konsekvenser karantenehotell-opplegget vil ha for enkelte utøvere.

– Vi vil legge fram det, og så vil vi nå fram med hvordan vi kan løse dette uten å gå på akkord med smittevernet.

OL i Tokyo starter 23. juli og strekker seg til 8. august.

