Saksøker Hellas for å tvinge flyktninger bort med makt

Hellas anklages for å presse flyktninger og migranter som kommer over Egeerhavet tilbake mot sin vilje. Nå svarer landet for første gang i menneskerettighetsdomstolen, og kaller det løgn.

«Ali» var 14 år gammel og ute i gata i hjembyen Idlib i Syria, da det skjedde: Han ble truffet av en granatsplint og mistet armen.

I håp om å få et trygt liv, flyktet han fra krigen i hjemlandet. Drømmen var å komme seg til Europa.

Første skritt på veien gikk gjennom Tyrkia. I februar 2020 forsøkte han å ta seg derfra og inn i Hellas, men det gikk ikke slik han hadde tenkt.

Tuğçe Duygu Köksal er en tyrkisk advokat. Foto: Privat

Han ble tatt av greske soldater og presset tilbake til Tyrkia.

Etter å ha blitt sendt tilbake, tok han kontakt med den tyrkiske advokaten, Tuğçe Duygu Köksal. Hun har saksøkt Hellas.

Opplysningene i denne artikkelen er fra rettssaken, og vi har derfor valgt å anonymisere gutten, som nå er 17 år gammel. Vi kaller ham «Ali».

– Selv om gutten var et krigsoffer som reiste alene, ble han ikke gitt retten til å søke asyl i Hellas. I stedet ble han sendt tilbake til Tyrkia mot sin vilje, sier Köksal til TV 2.

«Pushbacks» er navnet på praksisen. Det innebærer at asylsøkere blir tilbakesendt ulovlig.

– GPS-signaler viser sannheten

Den tyrkiske advokaten har nå tatt saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Saken har blitt godkjent av domstolen, og Hellas har svart.

– Dette er den første saken der Hellas svarer i menneskerettighetsdomstolen angående flyktninger som er blitt sendt ulovlig tilbake, sier advokaten.

– Hva sier Hellas?

– Hellas kaller anklagene for løgn. De hevder gutten ikke krysset grensen. Men vi har GPS-signaler som beviser at han var i Hellas.

«Ali» er ikke den eneste som har tatt saken sin til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

I mars 2020 åpnet Tyrkia grensene mot Europa. Det førte til sammenstøt mellom gresk politi og migranter ved grensa mot Hellas. Foto: Ozan Kose

52 år gamle «Ahmed» er en av dem. Han ønsker å være anonym, men TV 2 kjenner identiteten hans.

Han har nå bodd i Tyrkia i 10 måneder sammen med sine to døtre. En oktoberdag i fjor skjedde det som er bakgrunnen for søksmålet.

Over 190 flyktninger i én båt

«Ahmed» befant seg i en stor gummibåt sammen med over 190 andre flyktninger og migranter fra flere forskjellige land. Av dem var rundt 40 barn. Målet var å komme seg helt til Italia, og søke asyl der.

Hvert år tar tusenvis av flyktninger den livsfarlige veien over havet. Foto: Iakovos Hatzistavrou

Men i 13-tiden begynte det å blåse opp til storm, og de var redde for at de ville drukne i nærheten av Kreta. Derfor ringte de en frivillig organisasjon for flyktninger i Hellas, som kaller seg for The Alarm Phone.

– Vi var livredde. Noen av oss besvimte, og de fleste tenkte vi kom til å drukne og dø, sier «Ahmed».

Den greske kystvakten snakket med flyktningene, og de ble beroliget med at de ville bli reddet av en stor båt i 21-tiden og kjørt til Italia.

Men klokka 21.00 kom rundt fem bevæpnede menn i svarte uniformer og gikk ombord i flyktningenes båt, ifølge «Ahmed».

– Så ble vi slått veldig hardt. Vi ble sjokkert for at det var veldig brutalt. Jeg hadde opplevd en slik brutalitet før, heller ikke i hjemlandet mitt der det var i krig, hevder Ahmed.

Ifølge The Legal Centre Lesvos er det en kraftig nedgang i antall flyktninger som ankommet Hellas i 2020. Foto: The Legal Centre Lesvos

Mellom klokken 22.30 og 23.00 ble flyktningene så delt i to grupper. Deretter ble de presset tilbake til tyrkisk farvann. 21.oktober kom den tyrkiske kystvakten og reddet alle flyktningene.

Det høyeste tallet

Ifølge The Legal Centre Lesvos, en frivillig organisasjon som gir juridisk støtte til flyktninger, utgjør denne hendelsen det høyeste antallet mennesker som ble sendt tilbake til Tyrkia samtidig.

Nå er også denne saken tatt til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Marion Bouchetel er en fransk advokat som også jobber for The Legal Centre Lesvos. Hun representerer «Ahmed» og de andre flyktningene, og fører saken i domstolen.

Marion Bouchetel er en fransk advokat som representerer flykningene i domstolen. Foto: Privat

– Det var kaldt og det regnet. I håp om å bli reddet, ventet de lenge i båten uten mat, vann eller informasjon. Etterhvert ble de forlatt ute på sjøen. Dette er et brudd på deres rett til å leve, sier Bouchetel til TV 2.

Den erfarne advokaten sier at det å presse tilbake asylsøkere som har forsøkt å ta seg over Egeerhavet til Hellas, har blitt politikk i Hellas.

Hun kommer også med anklager rettet mot EU-styrken Frontex.

– Det er umulig at Frontex ikke vet hva som skjer i Egeerhavet. Det er skammelig at de ikke gjør noen ting for å undersøke disse anklagene, sier Bouchetel.

Det er vanskelig å si noe om hvor stort omfanget er, men menneskerettighetsgrupper og journalister har registrert hundrevis av såkalte pushbacks-tilfeller de siste 12 månedene, blant annet The New York Times.

Men opplevelsen vil likevel ikke hindre «Ahmed» i å forsøke å nå Europa igjen.

– Det jeg har opplevd kan ikke stoppe meg. Uansett hva som skjer videre, vil jeg forsøke å komme meg til Europa igjen, sier Ahmed.

– Falske nyheter

Constantine Danassis er nestleder ved den greske ambassaden i Oslo. Han har besvart på TV 2s spørsmål i en epost.

Der sier han at Hellas først og fremst har reddet tusenvis av menneskeliv i Egeerhavet, og at landet fortsetter å utføre redningsoperasjoner.

Constantine Danassis er nestleder ved Hellas' ambassade i Oslo. Foto: Privat

Danassis kaller anklagene mot Hellas falske, og at påstandene enten kommer fra smuglernettverk eller de som støtter dem.

– Rundt 100.000 migranter/flyktninger befinner seg i Hellas. Flere har blitt relokalisert til andre EU-land. Likevel er vi ikke helt fornøyd med graden av solidaritet som hittil er vist av våre EU /EØS-partnere, sier Constantine Danassis til TV 2.

Danassis legger til at Hellas siden 2015 har gjort en enorm innsats under flyktningkrisen selv om landet har vært slitt med en økonomisk depresjon, som har forverret seg i løpet av pandemien.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.