Pernilla Wahlgren med ny flørt

Pernilla Wahlgren (53) avslører at hun har møtt en ny mann, skriver Dagbladet.

Helt siden hun var liten har hun vært en av Sveriges største kjendiser. Hun kommer fra den kjente Wahlgren-familien, der de fleste enten er skuespillere eller artister.

Treet faller ikke langt fra stammen og 53-åringen er mor til artisten Benjamin Ingrosso (23), som representere Sverige i Eurovision i 2018, og en av Sveriges mest kjente influensere Bianca Ingrosso (26), som blant annet har figurert som dommer i den svenske versjonen av X-faktor.

For nordmenn er Pernilla Wahlgren kanskje aller mest kjent fra serien «Wahlgrens verden». I serien får man inntrykk av at artisten trives godt som singel, men nå kan sivilstatusen altså være i ferd med å endres.

Bianca Ingrosso: – Glad på hennes vegne

Det var datteren Bianca Ingrosso som for noen uker siden røpte den hyggelige nyheten. Da hun var gjest i podcasten «Ursäkta» kunne hun bekrefte at moren hadde funnet en flamme. Dagbladet siterer fra podcasten:

– Hun dater nå. Jeg er så glad på hennes vegne. Han er så utrolig pen, men jeg tør egentlig ikke si mer, sier hun.

Ingrosso selv har tidligere vært svært åpen om sitt turbulente forhold med Phillippe Cohen. De har slått opp og blitt sammen igjen en rekke ganger, og siste status er at de nå er sammen.

Bekrefter nyheten i egen podcast

Wahlgren har sin egen podkast sammen med den svenske TV-profilen Sofia Wistam. Da podcastkollegaen spør om hvorvidt det er offisielt at hun nå dater svarer hun:

– Ja, det er jo det. Jeg som bare «nei, dating er ikke noe for meg», men det er jo gøy jo, sier hun.

Barna hennes har ikke fått møte den ukjente mannen og hun planlegger i første omgang å holde ham for seg selv. Hun påpeker at de per nå ikke er kjærester. Det er den svenske nettavisa Hänt som siterer fra podcasten.

– Jeg omgås utrolig mye med barna, familie og venner. I og med at vi ikke er et par så har de ikke fått treffe ham. Vi er ikke der enda. Akkurat nå kjennes alt veldig bra og ukomplisert, sier hun.