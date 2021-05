Mistenker stort smitteutbrudd blant russ

Saken oppdateres fortløpende.

Den siste uken har smittetilfellene i Horten holdt seg daglig under fem.

Onsdag meldte Gjengangeren at smitten hadde gjort et kraftig hopp siste døgnet.

– Vi har hatt lav smitte over lang tid. Tirsdag ble det plutselig bekreftet 18 smittede siste døgnet hvor flesteparten er russ, sier ordførere Are Karlsen til TV 2.

Flesteparten av smittetilfellene er unge voksne i russealder.

Horten videregående skole ble også stengt med umiddelbar virkning. Elever og ansatte får ikke anledning til å komme og hente ting de kan ha lagt igjen på skolen, skriver avisen.

God dialog med russen

Til tross for et høyt tall, mener ordføreren at de har relativt god oversikt.

– Vi er forberedt på flere smittetilfeller, men vi opplever likevel at situasjonen er relativt kontrollert. Det er selvfølgelig alvorlig med så mange smittede, men det positive er at mange har kjent smittevei og allerede var i karantene, sier han.

Horten følger i dag det nasjonale tiltaksnivået.

- Ettersom vi har satt inn målrettede tiltak og har god dialog med russen, ser vi ikke behovet for ytterligere tiltak nå, sier han.

– Resten av russetiden ble avlyst i Grenland. Har dere vurdert det samme i Horten?

– Vi har god dialog med russen og flesteparten er i karantene. Vi har stor tiltro til at de følger gjeldende smittevernregler og karantenebestemmelsene, men vi vurderer selvsagt nye tiltak fortløpende, sier Karlsen.

18 elever testet positivt

Sent tirsdag kveld fikk skolen bekreftet ti smittetilfeller, totalt er det nå 18 elever som har fått påvist smitte. På nåværende tidspunkt er det grunn til å tro at alle er avgangselever.

– På grunn av økende smitteutvikling og en svært uoversiktlig situasjon har rektor besluttet at det blir heldigital undervisning for alle elever onsdag, skriver skolen.

Ordføreren sier at alle avgangselever i kommunen har hatt hjemmeundervisning siden mandag, som et målrettet tiltak. Fra onsdag besluttet skolen at alle elever skulle ha hjemmeundervisning.