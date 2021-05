Da hunden Milla (9) ble alvorlig syk, tok familien et utradisjonelt valg

Det er lettere å amputere bakbeina på en hund eller katt fordi det er forbeina som holder vekten oppe. Det er derfor en fordel om hunden ikke veier for mye. 25-30 kg er en slags maksvekt. Det er også lettere å amputere bein på en ung hund som ofte har en bedre fysikk og tilpasningsevne enn en eldre hund.

Den norske veterinærforeningen er positiv til amputasjoner.



Alle behandlinger må vurderes ut i fra hvert individ, sier foreningens president, Toril Moseng. Dersom det er en god prognose for at dyret kan få et godt liv etter amputasjonen, er det det som avgjør. Det finnes ingen konkrete tall på hvor mange amputasjoner som gjennomføres i Norge, men ifølge Veterinærforeningen er tallet økende.