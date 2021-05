Venninnen fant Thea (31) drept: — Alle likte henne

— Det er mye fint å si om henne. Hun var flink til å ta vare på andre. Hun var snill og omtenksom, rett og slett en god jente.

Slik beskrev venninnen drepte Thea Braavold (31) da hun vitnet i retten onsdag. Gråtkvalt fortalte kvinnen om at hun på drapsdagen våknet av en telefon fra en venninne som hadde hørt rykter om at Braavold var død.

— Jeg skjønte ingenting, og begynte å ringe telefonlisten min opp og ned for å finne ut av om noen kunne gi meg svar på om dette stemte.

Etter hvert reiser kvinnen og to av Thea Braavolds kamerater til leiligheten hennes. Der finner de 31-åringen brutalt drept.

— Jeg brølte og løp ut av leiligheten mens jeg ringte 112, fortalte venninnen.

— Alle likte Thea

Det var søndag 2. februar i fjor at Braavolds tre venner fant henne død i sitt eget hjem i Sandefjord sentrum. Kort tid etter ble hennes kjæreste, en tidligere drapsdømt 46-åring pågrepet og siktet for drapet. Da han mandag denne uken møtte i retten tiltalt for drapet, nektet han straffskyld.

I vitneboksen ble venninnen spurt av aktor Anne Margrete Katteland om Braavold var i konflikt med noen som kunne ville henne vondt.

— Det kan jeg aldri tenke meg. Hun var snill og redelig, og alltid en glad jente. Alle likte Thea.

Videre fortalte venninnen at det i tiden etter drapet gikk mye rykter.

— Jeg vet at det har gått mye rykter, veldig mye rykter. Men jeg har forsøkt å holde meg unna det, fortalte hun.

— Thea er død, Thea er død

Også de to mennene som sammen med venninnen fant Braavold død, vitnet i retten onsdag. Den ene av dem fikk besøk av den drapstiltalte i tiden mellom drapet og pågripelsen.

Han fortalte at 46-åringen kom inn i leiligheten hans med klissvåte klær, og sa at venninnen var død.

— Thea er død, Thea er død. Håper du kan tilgi meg, jeg må leve med dette resten av livet, sier mannen at 46-åringen sa.

— Hva tenkte du da han sa det, ville aktor Katteland vite.

— Hva faen var det han sa nå, tenkte jeg. Og trodde ikke at han mente det.

I tillegg skal 46-åringen ha bedt om å sette på nyhetene.

— Han virket stresset, utafor og forstyrret. I tillegg var han kliss våt, som om han hadde badet i sjøen. Han fikk bruke dusjen min og låne klær.

AKTOR: Anne Margrete Katteland. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

— Hun betydde mye for meg

Mannen fortalte at han først oppsøkte Braavolds bolig, men gikk igjen da hun ikke åpnet. Senere dro han tilbake sammen med Braavolds venninne og kamerat, og det var da 31-åringen ble funnet død.

Mannen fortalte at han og Braavold hadde et nært vennskap.

— Hun betydde veldig mye for meg. Hun var bestevenninnen min. Jeg kunne komme og gå som jeg ville hos henne.

På spørsmål om han kunne tenke seg at Braavold var i konflikt med noen, svarte han at hun var likt av de fleste.

— Nei, jeg tror ikke det. Hun var en snill og god jente. Hun var stort sett likt av alle.

ÅSTED: Thea Braavold ble funnet død i sin leilighet i Sandefjord Sentrum. Foto: Erlend Sørbø

For farlig for samfunnet

Den 46 år gamle mannen som er tiltalt for drapet har sonet store deler av sitt voksne liv i fengsel. Kriminalomsorgen mener han er for farlig til å fungere i samfunnet.

TV 2 har tidligere omtalt at kriminalomsorgen mente det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å løslate ham etter at han hadde sonet hele drapsdommen han fikk i 2004.

I Norge er det sjelden at en dom sones til siste dag. Kriminalomsorgen opplyste at de hadde forsøkt flere rehabiliteringstiltak, blant annet å gi ham permisjon. Da hadde han begått nye lovbrudd, og ruset seg.

Da han hadde sonet hele dommen på 14 år, var Kriminalomsorgens verktøykasse tom, og mannen måtte slippes ut i samfunnet igjen i 2018.

Kort tid etter ble han pågrepet, tiltalt og dømt for narkotikalovbrudd.

Han ble løslatt sent i 2019, kun måneder før Thea Braavold ble drept i sin leilighet.

Han har også en rekke andre dommer for voldshendelser, narkotikalovbrudd og brudd på veitrafikkloven.