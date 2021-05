Farmen-Terje lå 16 dager i kunstig koma

Leer hadde over 40 i feber i midten av januar, og familien fikk overtalt ham til å dra til sykehuset. Dette var riktig valg, for de kommende dagene kom organsvikt i lungene.

Det var Dagbladet som først omtalte Leers koronasykdom.

ULYKKESFUGL: Det er ikke bare under koronapandemien at Leer har vært uheldig, i 2019 skadet han seg kraftig i en tvekamp og røk ut. Dette endte også med et besøk på sykehus, men er selvsagt ingenting sammenlignet med korona-innleggelsen. Foto: Alex Iversen / TV 2

Kunstig koma

Leer ble svært dårlig, og risikerte blodpropp og svikt i flere omganger. Legene besluttet at han trengte hjelp til å puste, og la ham i kunstig koma og respirator.

Det endte med 17 dager i respirator, 16 av disse var i kunstig koma. Til slutt klarte heldigivis legepersonellet å få ham til bevistheten igjen.

– Jeg har snakket med legene, og de sier at jeg har vært gjennom noe fryktelig dramatisk. Og det er først nå det begynner å gå opp for meg hvor «nær» jeg egentlig var. Jeg hadde noen vanvittige drømmer, og det mest skremmende var at jeg opplevde min egen begravelse i drømmene mine, sier han til Dagbladet.

Farmen-profilen har også kun har én fungerende lunge, etter at han i 2019 måtte opereres fordi en nerve lå i klem som resulterte i at mellomgulvet ikke fungerte som det skulle. Dette er nok ikke en ønskelig situasjon når man blir koronasyk, siden dette er en sykdom som påvirker lungene svært hardt.

Ifølge intervjuet med Dagbladet så lungene ut som «nåleputer fulle av bomull» da han var koronasyk.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Leer, men han har ikke besvart våre henvendelser.

90 prosent sykemeldt

Nå, flere måneder senere, er han fortsatt 90 prosent sykemeldt fra anleggsfimaet T Leer Byggservice.

Han takker familien, kona Åse Line (52) og parets døtre, Malene (27) og Andrine (22), for at de har tatt godt vare på ham på under sykdommen og etter han ble skrevet ut. Det har vært fint å ha to døtre som begge er sykepleiere og med mye kunnskap om sykdommen.

– Det er takket være døtrene mine og kona mi at jeg har kommet meg såpass bra psykisk sett. De har hatt så mange gode svar på alt jeg har spurt om, sier han til Dagbladet.