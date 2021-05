Søreide: – Om ting ikke roer seg, kan vi stå overfor en fullskala krig

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er svært bekymret for utviklingen i Israel og på Gaza. – Må gjøres noe de neste timene, sier hun.

Uroen i Gaza og Israel fortsatte med uforminsket styrke natt til onsdag.

Det ble avfyrt omkring 350 raketter fra Gaza til Israel, og Israel besvarte angrepene.

– Det er et ekstremt høyt konfliktnivå, og det skal lite til før dette kommer ut av kontroll. Dersom ting ikke roer seg, kan vi stå overfor en fullskala krig, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til TV 2.

Hastemøte

Klokken 15 er det innkalt til hastemøte i sikkerhetsrådet.

– Vår hensikt med å samle sikkerhetsrådet er å legge press på partene slik at de kan ta grep umiddelbart, sier Søreide.

Hun sier de er avhengig av at både sikkerhetsrådet og andre ledere, særlig i Midtøsten, legger press på Israel og Gaza.

– Begge parter har et ansvar for å trappe ned konflikten. Situasjonen er svært skjør politisk, så det politiske handlingsrommet for partene til å finne en løsning er svært lite, sier hun.

Flere hundre raketter avfyrt mot Israel

– Verre for hver time

Søreide følger situasjonen tett, og er svært bekymret over det hun ser.

I løpet av natten har israelske myndigheter også erklært unntakstilstand i byen Lod. Kunngjøringen kom rundt klokken 01 norsk tid, etter meldinger om flere voldelige sammenstøt med den arabiske minoriteten i området.

– Det vi ser nå er en situasjon som blir verre og verre for hver time som går. Jeg ber innstendig partene om å bidra i de neste timene til å trappe ned konflikten, sier hun.

Utenriksministeren er bekymret for at hele situasjonen vil komme ut av kontroll.

– Hvis ikke situasjonen raskt de-eskalerer, kan den fort komme ut av kontroll. Det kan bli en svært dramatisk og alvorlig situasjon. Noe må gjøres i løpet av de neste timene, sier hun.