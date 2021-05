I fjor høst kom den første elbilen fra Lexus til Norge. Den kompakte crossoveren UX 300e gikk inn i en klasse der konkurransen virkelig er i ferd med å bli tøff.

Bilen fikk det heller ikke lettere av at Lexus en god stund før lanseringen økte prisen med 40.000 kroner, i forhold til startprisene som først ble annonsert.

Like før de første bilene kom til landet, satte Lexus så ned prisene med 30.000 kroner. Da var det nok ikke veldig rart om endel potensielle kunder ble litt forvirret.

Nå er det klart for enda et betydelig kutt. Lexus opplyser nå at de setter ned prisene med 26.000 kroner. Dette kommer i tillegg til en mindre prisnedgang i vinter på 4.000 kroner. Dermed er UX 300e nå hele 60.000 kroner rimeligere enn det som var høyeste pris i fjor.

Brooms bilekspert Benny Christensen var en av de første som testet Lexus-elbilen her hjemme.

Har de mest fornøyde kundene

Lexus forklarer den siste prisnedgangen med sterkere kronekurs og en tøffere priskonkurranse i markedet. Importøren opplyser også at mange kunder etterspør privatleie/leasing. Leasing-prisen starter nå på 2.490 kroner per måned (gjelder utstyrsnivå Comfort, med 75.000 kroner i innskudd).

– Vi er opptatt av å tilby konkurransedyktige priser og valutaendringene gjør at vi nå kan senke prisene nok en gang. Dette er meget positivt for kunder som ønsker seg en helelektrisk bil utviklet med samme krav til kvalitet, materialvalg og kjøreegenskaper som alle andre Lexus-modeller. Kundeopplevelsen skal ligge på minst samme nivå som vi alltid har hatt, som har ført til at Lexus-kundene har kåret oss til selskapet med bilbransjens mest fornøyde kunder ni år på rad, sier Knut-Erik Jahnsen, leder for Lexus i Norge.

Starter på 339.000 kroner

Dette er de nye prisene:

UX 300e Comfort: 339.000 kr

UX 300e Premium: 379.900 kr

UX 300e Luxury: 432.400 kr

UX 300e har flere designløsninger som skiller seg ut, både innvendig og i eksteriøret.

Har noen begrensninger

I utviklingen av den elektriske UX-utgaven har ingeniørene beholdt det egenartede designet og de øvrige karakteristikkene til UX. Lexus tilbyr markedets beste batterigarantiprogram på 10 år, eller én million kjørte kilometer, dersom årlig helsesjekk gjennomføres.

Med rekkevidde et stykke over 300 kilometer og med hurtiglading på maks 50 kW, har UX 300e noen begrensninger i forhold til de beste rivalene, både på rekkevidde og ladefart.

Her er Lexus langt fra best i klassen, samtidig det har kommet inn mange nye konkurrenter det siste halve året. Konkurransesituasjonen blitt mye tøffere og da er det gjerne én ting som gjelder: Nemlig pris.

Med startpris på 339.000 kroner, må vi kunne si at Lexus nå priser sin UX 300e ganske aggressivt.

Et bevisst valg

Dette skrev vi i Broom da vi testet den elektriske Lexusen for første gang:

Bilen byr også på et noe annerledes design, både utvendig og kanskje særlig innvendig. På godt og vondt. Noen liker det. Andre er mer skeptiske. Bakseteplassen trekker også en del ned. Den er mest av alt en veldig hyggelig bil for to.

Fine materialer og god finish preger interiøret, men Lexus velger en litt annen strategi på sitt interiørdesign enn mange andre gjør

Heller ikke rekkevidde, strømforbruk og ladehastighet er noen paradegren for 300e. Det er litt synd.Hadde den klart minst 400 WLTP-kilometer og ladet 100- 50 kW hadde den vært en spesifikasjonsvinner i segmentet. Nå er den i beste fall midt på treet.

Vi tror likevel de som kjøper denne vil bli godt fornøyd. Å velge en 300e er et bevisst valg. Man kjøper ikke Lexus ved en slump eller tilfeldighet. Bilen er fin, godt utstyrt, lett å like og skiller seg litt ut fra mengden. Ikke minst har man tryggheten om Lexus-kvaliteten liggende i bunnen. Det i seg selv er gode argumenter for kjøp.

