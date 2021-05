Norge har passert 2 millioner vaksinedoser

27. desember 2020 ble første koronavaksine satt i Norge, og natt til onsdag var det oppdaterte tallet på satte doser 2.019.546, ifølge FHIs oversikt.

1.503.794 personer har fått sin første dose, og 515.752 personer har fått sin andre dose med vaksine.

– Jeg vil si tusen takk til alle dem som står på ute i kommunene og sørger for så god fremdrift i vaksineringen. Jeg er veldig glad for at vaksineringen i Norge fortsetter i godt tempo. Framover vil det komme enda flere vaksiner og med det vil tempoet i vaksineringen øke ytterligere. Dette er også en av faktorene som bidrar til at gjenåpningen av Norge kan fortsette utover våren og sommeren, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Den første koronavaksinen som ble satt i Norge, var produsert av Pfizer og Biontech.

15. januar ble første dose av Moderna-vaksinen satt, og 7. februar ble AstraZeneca-vaksinen tatt i bruk for helsepersonell før den etter hvert ble satt på pause.

Både FHI og Vorland-utvalget – som har sett på bivirkningene av AstraZeneca og Janssen-vaksinene – ønsker å ta disse ut av vaksineprogrammet, men er uenige om frivillig bruk.

Regjeringen har ennå ikke tatt en avgjørelse om bruken av de to vaksinene.