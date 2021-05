Drepte seks personer på fest «fordi han ikke var invitert»

Politiet sier det var 28 år gamle Teodoro Macias som skjøt og drepte sin kjæreste og fem av hennes familiemedlemmer, før han tok sitt eget liv søndag.

Massedrapet fant sted under et bursdagsselskap i Colorado Springs tidlig søndag morgen, men motivet har hittil vært ukjent.

Kontrollerende og sjalu

Bursdagsfesten ble arrangert for tre familiemedlemmer, hvor to av dem mistet livet. Ifølge politiet hadde gjerningsmannen en pågående «konflikt» med den drepte familien, og hadde senest kranglet med dem på et arrangement en uke før drapene. 28-åringen ble også beskrevet som en svært sjalu og kontrollerende kjæreste, som tidligere hadde vært voldelig mot partneren sin.

– Sentralt i denne forferdelige hendelsen står vold i nære relasjoner, sier politisjef i Colorado Springs Vince Nisiki på en pressekonferanse tirsdag.

Sørgende familiemedlemmer samlet seg utenfor åstedet søndag morgen. Foto: Jerilee Bennett/The Gazette via AP

– Da Macias ikke ble invitert til en familiesammenkomst, svarte han med å åpne ild, legger politisjefen til.

Han hadde vært i et forhold med kjæresten i rundt et år da tragedien inntraff. Ifølge politiet hadde drapsmannen tidligere utvist problematiske «makt- og kontrollbehov», men var ikke en kjenning av politiet.

Flere barn var vitner

Tre tenåringen forlot festen for å hente noe hos en nabo kort tid før skytingen begynte. Da de kom tilbake var masseskytingen over. I tillegg var tre barn, på tre, fem og elleve år, vitne til hendelsen. De ble ikke fysisk skadd.

Nubia Marquez, søster av den drepte kjæresten, sier at tre av familiemedlemmene hadde bursdag samtidig og at de derfor alltid pleide å feire sammen. Marquez deltok på festen, men dro hjem rundt klokken 22 lokal tid. Angrepet fant sted kort tid etter midnatt.

Hun beskriver gjerningspersonen som en «stille» og «alvorlig» mann, som alltid gikk bevæpnet. Politiet opplyser at den halvautomatiske pistolen som ble brukt ikke var lovlig registrert på mannen, og at våpenet ble meldt stjålet tilbake i 2014.