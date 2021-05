Kampklar Cheney med tordentale mot Trump: – Undergraver demokratiet

Liz Cheney er den tredje mektigste republikaneren i Representantenes hus. Det kan endre seg onsdag, da partifellene hennes stemmer over hvorvidt de skal frata henne ledervervet.

Republikanerne har nemlig sett seg kraftig lei av Cheneys gjentatte kritikk av eks-president Donald Trump, og har heller ikke glemt at Cheney stemte for å felle presidenten under riksrettssaken i januar.

Kvelden før den skjebnesvangre avstemningen talte Cheney i Kongressen. Hun virket innstilt på å kjempe med nebb og klør for det hun anser som en kamp om partiets fremtid.

Leder Kevin McCarthy er blant dem som ønsker å fjerne Liz Cheneys lederverv. Foto: Drew Angerer/AFP

– Jeg vil ikke stå på sidelinjen og se på i stillhet, mens andre styrer partiet vårt i en retning som avskriver rettsstaten og deltar i den tidligere presidentens korstog for å undergrave demokratiet, tordnet Cheney i Kongressen.

Splitter partiet

Hun nevnte ingen av partiets ledere med navn, men både republikanernes leder i Representantenes hus Kevin McCarthy og nestleder Steve Scalise, har tatt til orde for hennes avgang.

De er misfornøyde med at hun gjentatte ganger har kritisert Donald Trumps påstander om at valgresultatet var rigget, samtidig som hun mener eks-presidenten spilte en avgjørende rolle i den dødelige stormingen av Kongressen 6. januar.

Ifølge McCarthy er Cheneys uttalelser et forstyrrende element før det viktige mellomvalget i 2022, og lederen frykter at den gjentatte kritikken vil splitte både partiet og velgerbasen.

Flengende kritikk

Cheney var krystallklar i sin omtale av Trump foran Kongressen, som like før talen nærmest ble tømt for republikanere.

– I dag står vi overfor en trussel USA aldri tidligere har sett maken til. En president som fremprovoserte et voldelig angrep mot Kongressen, i et forsøk på å stjele valget, har fortsatt sitt aggressive forsøk på å overbevise amerikanerne om at valget ble stjålet fra ham. Han risikerer å fremprovosere ytterligere vold, sa Cheney.

Talen vil ha gjort lite for å overbevise partifellene om at hun er innstilt på å forene partiet foran neste års valg.

– Å tie og ignorere en løgn bidrar bare til å oppmuntre løgneren. Jeg vil ikke delta i det, konkluderte republikaneren.

Opprør

Samtidig som Cheney risikerer å miste sin lederstilling, truer over hundre republikanere med å forlate partiet dersom det ikke skjer forandringer. Opprørerne har fått nok av Donald Trumps innflytelse over republikanerne, og truer med å starte et nytt parti dersom ting ikke forandrer seg.

– Når konspiratoriske, splittende og despotiske krefter oppstår i demokratiet vårt, er det vår patriotiske plikt å stå samlet i forsvar av frihet og rettferdighet, skriver utbrytergruppen i et brev gjengitt av New York Times.

Brevet vil kunngjøres i løpet av uken, og illustrerer hvor kaotisk og splittet situasjonen er blant de konservative.

– Dette er det første steget. Dette er vår måte å si at over hundre ledende republikanere synes situasjonen har blitt så ille at det nå er på tide å vurdere hvorvidt et alternativt parti er eneste mulige løsning, sier Miles Taylor, en av initiativtakerne til avisa.