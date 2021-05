Tiltales for terror etter massasje-massakre – krever dødsstraff

Påtalemyndigheten i Georgia vil be om dødsstraff for 22 år gamle Robert Aaron Long, som tok livet av åtte mennesker ved massasjesalonger i Atlanta, Georgia.

Nesten to måneder er gått siden massakren ved tre ulike massasjesalonger i delstaten Georgia. Masseskytingen kostet åtte mennesker livet, seks av dem asiatiske kvinner. Tirsdag tok en storjury formelt ut tiltale mot 22 år gamle Robert Aaron Long.

Han er blant annet tiltalt for drap, brudd på våpenloven og hjemlig terrorisme.

– Handlingene hadde som formål å påføre alvorlig fysiske skader og drepe enkeltpersoner og grupper av enkeltpersoner, og som formål å skremme innbyggerne i denne delstaten, sier påtalemyndigheten om terrortiltalen.

Åtte personer ved tre ulike massasjesalonger ble skutt og drept under massakren. Foto: Mike Stewart/AP Photo

Ønsker dødsstraff

Samtidig som tiltalen ble reist uttalte aktor Fani Willis at hun ønsker å reise en separat tiltale for hatkriminalitet og kreve dødsstraff for Long. Hun begrunner tiltalen med hatkriminalitet i etnisiteten og kjønnet til de drepte.

Aktor Willis har tidligere uttalt at hun er en motstander av dødsstraff, og kravet kommer derfor overraskende på mange.

Aktor Fani Willis la frem kravet om dødsstraff på en pressekonferanse tirsdag. Foto: Linda So/REUTERS

– I fjor sa jeg at jeg ikke kunne forestille meg et tilfelle hvor jeg ville be om dødsstraff. Dessverre står vi overfor en sak som jeg mener krever den strengeste straffen, og det vil vi be om, sier Willis på en pressekonferanse tirsdag.

Skapte debatt

Ifølge politiet drepte Long fire personer, tre av dem kvinner og to av dem av asiatisk opprinnelse, ved Youngs Asian Massage den 16. mars. Deretter kjørte han fem mil sørover til Gold Spa i Atlanta, hvor han skjøt og drepte ytterligere tre kvinner. Så krysset han veien til et tredje massasjestudio, hvor han drepte nok en kvinne.

Long satt seg deretter tilbake i bilen og kjørte sørover på motorveien. Her ble han stanset av politiet med et våpen i bilen. Ifølge politiet hadde han planer om å gjennomføre et nytt angrep i nabostaten Florida.

Politiet mente opprinnelig at massakrene skyldtes Longs selverklærte «sexavhengighet». Denne forklaringen fikk flere til å reagere, ettersom flertallet av ofrene var asiatiske kvinner. Drapene førte til store demonstrasjoner og diskusjoner om hatkriminalitet mot asiatiske amerikanere.