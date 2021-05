Barcelona-smell: – Da er det over og ut

Levante-Barcelona 3-3

– Da er det over og ut. Det jubles i Madrid. Atlético får tidenes mulighet her. Det er blytungt for alle som har hjertet i Barcelona, kommenterte TV 2s Robin Grov ved kampslutt.

Barcelona er nå ett poeng bak serieleder Atlético Madrid med én kamp mer spilt. Atlético møter Real Sociedad hjemme onsdag kveld.

For Barcelonas del gjenstår det to kamper, noe som betyr at lagene rundt må gå på flere blemmer for at de skal ha kjangs på tittelen. Real Madrids fordel er at de har både Barcelona og Atlético på innbyrdes oppgjør.

Lag Kamper spilt Poeng 1. Atlético 35 77 2. Barcelona 36 76 3. Real Madrid 35 75 4. Sevilla 35 71

Katalanerne fikk en svært god start på kampen mot Levante i Valencia. Først scoret Lionel Messi et akrobatisk mål. Så økte supertalentet Pedri (18) til 2-0.

Etter pause slo Levante tilbake. Hjemmelaget, som før runden lå på 14. plass i La Liga, scoret to mål på to minutter. Med en gang så det ut til å tenne en gnist i Barcelona-laget.

Ousmane Dembélé tok tilbake ledelsen for Barcelona med en nådeløs avslutning. Men Levante hadde enda et comeback i seg. Barcelona-innbytter Sergiño Dest ble fintet på rumpen av Toño.

Levantes venstreback serverte et strøkent innlegg til Sergio León, som sørget for 3-3.

Messi og co. klarte ikke å ta ledelsen for tredje gang. Dermed skal det mye til for at Barcelona stikker av med La Liga-tittelen. Gigaklubben hadde spilt seg inn i tittelracet med en strålende vårsesong, men er blitt felt av svak form den siste tiden.

I løpet av de fire siste kampene har de tapt for Granada, spilt uavgjort mot Atlético og nå uavgjort mot Levante.