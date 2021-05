Israel erklærer unntakstilstand:

Etter voldsomme opptøyer tirsdag kveld, erklærer Israel unntakstilstand i byen Lod. Den norske diplomaten Tor Wennesland frykter at det bryter ut full krig mellom Israel og Hamas.

Uroen i Gaza fortsetter med uforminsket styrke natt til onsdag. I en uttalelse gitt like etter klokken 02 norsk tid sier Hamas at de vil avfyre over 200 raketter mot Israel.

– Vi er i gang med å avfyre 110 raketter mot Teaviv og 100 raketter mot Beersheva, som en hevnaksjon for de nye angrepene mot sivile hjem, sier Hamas ifølge nyhetsbyrået AFP.

Israels rakettforsvar stanser et av mange rakettangrep mot byen Ashkelon tirsdag. Foto: Amir Cohen/REUTERS

Unntakstilstand

Samtidig erklærer israelske myndigheter unntakstilstand i byen Lod. Kunngjøringen kommer rundt klokken 01 norsk tid, etter meldinger om flere voldelige sammenstøt med den arabiske minoriteten i området.

Leder for det israelske politiet, Kobi Shabtai, sier scenene som utspiller seg i Lod er av historisk karakter.

– Vi har ikke sett denne typen vold siden oktober 2000, sier Kobi, som vil flytte politiets sentralkontor til byen. Hendelsen Kobi referer til er kjent som oktober-opprøret, hvor store demonstrasjoner førte til at 13 palestinere mistet livet.

Lod var offer for flere rakettangrep tirsdag kveld. Foto: Ahmad Gharabli/AFP

Vurderer portforbud

Israels forsvarsminister har tidligere på kvelden kunngjort at ekstra militærstyrker vil sendes til Lod, i et forsøk på å stanse stadig mer voldelige opptøyer.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å gjenopprette orden og sikkerhet i Lod, og for resten av landet, sier sikkerhetsminister Amir Ohana ifølge Jerusalem Post.

Blant tiltakene som vurderes er en fullstendig nedstenging og portforbud i byen.

Statsminister Benjamin Netanyahu oppfordrer de israelske sikkerhetsstyrkene til å slå knallhardt ned mot voldelige demonstranter. Netanyahu vil personlig besøke byen i lys av tirsdagens hendelser.

Lod, som ligger to mil øst for Tel-Aviv, har vært åsted for en rekke voldelige sammenstøt tirsdag. Flere bygninger, inkludert en synagoge ble antent og demonstranter barket sammen med politiet.

Frykter full krig

VIKTIG ROLLE: Som FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten har nordmannen Tor Wennesland en svært viktig jobb i disse dager. Foto: Guri Solberg/ud

FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, den norske diplomaten Tor Wennesland, frykter at det bryter ut full krig mellom Israel og Hamas.

– Vi beveger oss i retning av full krig. Ledere på alle sider har nå et ansvar for å trappe ned, sier Wennesland.

Den norske FN-koordinatoren anmoder om å stanse angrepene øyeblikkene.

Diplomatiske kilder opplyser tirsdag kveld at FNs sikkerhetsråd møtes på nytt onsdag for å diskutere den dramatiske opptrappingen mellom Israel og Hamas.

Wennesland ble utnevnt til spesialkoordinator i desember, og er nå generalsekretær António Guterres' øverste representant i all politisk og diplomatisk innsats knyttet til den fastlåste fredsprosessen mellom Palestina og Israel.

Hastemøte

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) opplyste tirsdag kveld at Norge arbeidet for å få i stand et nytt hastemøte, noe det ifølge diplomatiske kilder nå skal være enighet om å holde onsdag.

Det er ikke kjent om Norge vil legge fram et nytt forslag til felles uttalelse under dette møtet, eller om USA i så fall vil slutte seg til dette.

– Jeg er sterkt bekymret over den dramatiske eskaleringen av konflikten i og rundt Gaza med et stort antall raketter mot Tel Aviv, sier Søreide.

Hun fordømmer og krever at rakettangrepene umiddelbart opphører, men advarer samtidig Israel mot å svare med overdreven maktbruk.

Flere titalls drepte

– Vi fordømmer alle angrep mot sivile. Jeg oppfordrer innstendig begge sider til å treffe tiltak som de-eskalerer situasjonen før flere sivile mister livet. Israel har rett til selvforsvar, men jeg understreker kravet om proporsjonalitet, sier Søreide.

28 palestinere, blant dem ti barn, er ifølge palestinske myndigheter drept i de israelske angrepene mot Gazastripen. To israelere og en indisk gjestearbeider er drept i de palestinske rakettangrepene mot Israel.

– Det meldes om drepte sivile på begge sider. Jeg har stor medfølelse med de skadde og med familiene som har mistet sine på begge sider, sier Søreide.

