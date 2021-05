Gasslekkasje på St. Olavs hospital – person besvimte

To personer er sendt til akuttmottaket etter en gasslekkasje på St. Olavs hospital i Trondheim.

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Wenche Johansen sier til TV 2 at de klokken halv elleve fikk melding om at det hadde vært en gasslekkasje ved et laboratorium på St. Olavs hospital i Trondheim.

– Det var to personer inne på laboratoriet. En av personene kom seg ut, og den andre fikk i seg mer gass og svimte av. Vedkommende er nå våken, men er kvalm og svimmel, sier Johnsen.

Anestesigass brukes gjerne for å bedøve pasienter før operasjoner, og er ikke brennbar.

Politiet opplyser at gassen kan ha bedøvende effekt og at personer som får befatning med den, kan sovne.

Ifølge brannvesenet gikk meldingen ut på at to studenter ble svimle fordi de pustet inn gassen. De to behandles ved akuttmottaket.