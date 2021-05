Viste frem gravidmagene på rød løper

To av tre medlemmer i det populære jentebandet Little Mix annonserte nylig at de venter sitt første barn. Tirsdag poserte de stolt på den røde løperen.

Tirsdag kveld gikk Brit Awards av stabelen i London. Utdelingen er Storbritannias svar på Spellemann, og har som hensikt å hylle de beste musikkprestasjonene fra året som har gått.

Blant de nominerte var det populære jentebandet Little Mix, bestående av Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock og Jade Thirwall.

Avslørte graviditet

Edwards og Pinnock annonserte for kort tid siden at de ventet sine første barn. Førstnevnte delte nyheten på sin Instragram-profil. Det samme gjorde kjæresten, Liverpool-stjernen Alex Oxlade-Chamberlain.

– Er det noen som vet hvordan man skifter bleier? Jeg er så takknemlig og spent over at jeg skal bli pappa. La de søvnløse nettene komme, skrev fotballstjernen i innlegget.

Blant de som gratulerte stjerneparet var tidligere Liverpool-spiller John Arne Riise. Han kommenterte med tre røde hjerter.

Historisk pris

Og på den røde løperen tirsdag kveld viste sangerne frem sine voksende mager.

Den populære jentegruppa tok også med seg prisen for beste britiske gruppe. Dette er første gang et jenteband vinner prisen, skriver britiske medier.

SKREV HISTORIE: Little Mix skrev historie da de vant prisen for beste britiske gruppe. Foto: ©john Marshall

De to graviditetene ble også et tema under takketalen, da Edwards vitset om at hun og Pinnock var nødt til å skrive ned talen fordi de hadde «baby brains».

– Vi har akkurat skrevet historie! Det er ikke lett å være kvinne i pop-industrien i Storbritannia. Men vi bruker nå stemmene våre mer enn noen gang tidligere, sa Pinnock fra scenen.