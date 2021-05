Solskjær etter Citys tittel: – Vi må styrke stallen

Ole Gunnar Solskjær er klar på hva som må til for å ta igjen Manchester City.

Tirsdag serverte hans reservepregede lag Manchester City Premier League-tittelen. Etterpå gratulerte Solskjær rivalen.

Forrige sesong var det 15 poeng som skilte Manchester-lagene. Med tre kamper igjen av denne sesongen, er gapet opp ti poeng for Solskjær og co.

– Hvis vi vil ta opp kampen med dem, må vi selvfølgelig styrke stallen, slår Solskjær fast overfor BT Sport.

– De har hatt en fantastisk sesong. Jeg er veldig fornøyd med mine gutter, for de har kommet seg inn til de ti siste dagene av sesongen med et Manchester City-lag foran oss som blir hyllet som det beste i Europa, fortsetter han.

– Ikke uslåelige

Solskjærs lag har allerede fire poeng mer enn de hadde ved fullført sesong sist.

– Vi har gjort det bra, men vi vil ta det neste steget. Det kan hende at vi trenger et par til for å ha en sterkere stall, sier 48-åringen.

TV 2s fotballekspert er enig i Solskjærs vurdering.

– Manchester United trenger nok å forsterke litt og beholde godfølelsen og den gode progresjonen. Det er ikke umulig, men akkurat nå ser de (City) voldsomt sterke ut. Selv om de har tapt mot Leeds, Manchester United og Chelsea i det siste. Jeg tenker at Manchester City er klart best, men ikke uslåelige, sier Simen Stamsø-Møller.

Slik svarer Solskjær om Liverpool

Mot Leicester fikk Solskjær virkelig testet hva stallen hans er god for. han gjorde ti endringer på laget. Til tross for at de tapte, så han mye positivt.

– Juan (Mata) og Nemanja (Matic) er i første omgang veldig, veldig gode. Sammen med Mason (Greenwood), som var fantastisk igjen. Amad (Diallo) var veldig positiv, og Elanga gjør en god innsats. Det var mye positivt å ta med seg, men jeg er skuffet over at vi ikke klarer å få med oss poeng, sier Solskjær til TV 2.

Grunnen til det ekstreme kampprogrammet er supporterprotestene på og utenfor Old Trafford før de skulle møte Liverpool. Torsdag gis det et nytt forsøk på å spille kampen.

– Tror du at dere får spilt den kampen?

– Ja, det får være håpet. Det har vi troen på, sammen med fansen vår at vi viser hva Manchester United er, svarer han.

