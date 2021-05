Buss truffet i rakettangrep mot Tel Aviv

Angrepet skjedde i kjølvannet av at israelske kampfly tirsdag angrep en 13 etasjer høy boligblokk i Gaza by, som deretter raste sammen.

Ifølge israelske medier ble tre personer lettere såret, blant de et fem år gammelt barn, da bussen i Holon rett sør for Tel Aviv ble truffet av en rakett.

Bilder i sosiale medier viser en buss og flere biler som står i brann på stedet.

Ifølge avisen Haaretz opplyser politi på stedet at en israelsk kvinne i 50-årene ble drept i rakettangrepet mot Tel Aviv. Tidligere tirsdag ble to kvinner drept sør i Israel.

Åtte andre skal være skadd.

Hellig krig

En talsmann for Hamas' væpnede gren, Ezzedine al-Qassam-brigadene, truet i en kunngjøring med at de ville angripe «skyskrapere i Tel Aviv» dersom de israelske flyangrepene mot Gazastripen fortsatte.

Islamsk hellig krig (Jihad) truet også med å angripe Tel Aviv etter det israelske angrepet.

Traff boligblokkk

Boligblokken som ble angrepet av israelske styrker huset ifølge den israelske avisa Haaretz også et kontor som ble benyttet av Hamas-bevegelsens politiske ledelse.

Beboerne i boligblokka og flere nærliggende bygninger ble ifølge øyenvitner advart én time før angrepet, men det er uklart om alle hadde rukket å evakuere boligblokka før den ble rammet.

– Vi forventer at dette kraftige angrepet på et høyhus vil sjokkere hele Gaza og at det vil lede til omfattende angrep mot Israel, sier en talsmann for det israelske forsvaret til Haaretz.

The Times of Israel skriver tirsdag kveld at israelske styrker har angrepet en annen høyblokk i Gaza.

USA ber partene i Midtøsten-konflikten besinne seg

USA oppfordrer både Israel og palestinerne til å unngå sivile tap etter at de to partene har angrepet hverandre en rekke ganger det siste døgnet.

– Israel har rett til å forsvare seg. Samtidig er det beklagelig at sivile liv går tapt. Vi ber om at det må stanse, sier Ned Price, talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet.

– Provokasjonene vi har sett, har ført til svært beklagelige dødsfall, sier han videre.

