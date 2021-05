Har spart 350.000 under koronaen: – Nesten flaut

Koronaen har slått svært forskjellig ut for unge nyetablerte. Den lille familien Linkjendal har spart 350.000 kroner det siste året.

For mange har det siste drøye året ført til dårlig økonomi og stramme budsjetter. Slik har det ikke vært for familien Linkjendal.

Småbarnsforeldrene Tobias og Marianne har spart mye penger siden koronaviruset kom til Norge.

– I 2020 investerte og sparte vi 350.000, forteller Marianne.

PRIORITERINGER: Marianne Linkjendal og mannen har prioritert sparing det siste året. Foto: TV 2

– Vi har helt vanlige jobber, og helt vanlige lønninger, så det er jo bare at vi har prioritert da, rett og slett.

Hun forteller at koronaen har gjort at de har hatt færre muligheter til å bruke penger. Dette, sammen med det hun omtaler som «sparedilla», har gjort at paret har kommet styrket ut av det siste året økonomisk.

– Vi synes jo nesten det er litt flaut, at det går så greit, så er det så mange som sliter, sier hun.

– Jeg husker at jeg gråt

For Dilek Palaz har situasjonen det siste året vært en ganske annen. Hun jobbet på Quality Hotel i Drammen da Norge stengte ned i mars i fjor.

– Da vi fikk beskjeden om at vi skulle være på permitteringsvarselet ble jeg skikkelig stressa. Jeg husker at jeg gråt, til og med, forteller Palaz.

Som delvis permittert var hun nødt til å skjære forbruket ned til et minimum.

PERMITTERT: Dilek Palaz ble permittert da koronaen rammet Norge. Foto: TV 2

– Du må jo tenke økonomisk, og kanskje slutte med vipper og negler og sånne ting. Sånne typiske «jenteting» da. Så sånne faste kostnader som er unødvendige har jeg jo slutta med, sier hun.

Har brukt tiden godt

Dilek har brukt tiden godt, og tatt tilleggsutdannelse. Hun har også klart seg godt økonomisk, til tross for reduserte inntekter.

– Det var full julebordsesong, og det var kaos. Det var gøy, og jeg savner det, sier hun.

Nå jobber hun deltid, og håper at reiselivet snart kan åpne opp igjen.

Marianne og Tobias priser seg lykkelige over at de har hatt trygge jobber under nedstengningen.

– Det er kjempeviktig. Vi er helt i starten av livet, vi har nettopp kjøpt leilighet og ventet barn. Så hadde vi mistet jobben, så det vært hardt, sier hun.