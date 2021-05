Fikk beskjed av legen om å trekke seg - da sa hun dette

Det går mot slutten av det populære programmet «Kompani Lauritzen», og deltakerne har fått kjenne på fysiske og psykiske mestringer.

TV 2-programlederen Siri Avlesen-Østli sier hun har taklet oppholdet bra, men da de ble tatt til fange i lørdagens episode, ble det for mye for henne.

Se intervjuet med Siri Avlesen-Østli i videovinduet øverst i saken.

Sa stopp

Deltakerne hadde som i fjor et overlevelsesdøgn preget av lite mat, kulde og søvn. Dagen etter ble de «tatt til fange».

– Du vet at det ikke er reelt, men kroppen vet ikke det. Så kroppen min likte ikke å ligge på et kaldt steingulv, forteller 37-åringen.

Som en del av opplevelsen av å ikke ha kontroll i en gisselsituasjon, fikk deltakerne på seg bind for øynene og høretelefoner med irriterende lyd.

– Vi skulle ta tiden på hvor lenge vi skulle ligge sånn. Da jeg telte at det hadde gått 12 minutter, så var det en evighet igjen.

Knakk sammen

Inne på det kalde kjellergulvet har Avlesen-Østli og de andre deltakerne ligget, stått og blitt dyttet på i én time og tjue minutter.

– Jeg måtte tillate meg å ha et lite sammenbrudd. Jeg lå og ristet på gulvet der, forklarer hun og fortsetter:

– Så kom legen bort og sa at de ville ta meg ut. Da sa jeg: «Det gjør du ikke! Det kan du glemme, jeg er ikke ferdig.»

Hun forklarer at hvis hun hadde gitt opp øvelsen, så hadde hun blitt sendt hjem fra «Kompani Lauritzen».

– Jeg sa at jeg må få lov til å sørge og synes at dette her er jævlig. Så tok jeg meg sammen, og det gikk greit til slutt.

– Who the fuck are you?

Som en del av øvelsen om å bli tatt til fange av fienden, ble de satt i et avhør hvor de ikke fikk lov til gi fra seg noen form for informasjon.

– Jeg var så forbanna for at jeg måtte sitte sånn som en fange, jeg syns det var fælt, sier 37-åringen og fortsetter:

– De begynte å pirke borti og spørre meg: «Who are you?» og da svarte jeg med: «Who the fuck are you?» Da kjente jeg at jeg var på vei til å klikke litt, ler hun.