Solskjær freste etter at reservene tapte

Manchester United-Leicester 1-2

Dermed festet Leicester grepet om en topp fire-plassering. Se sammendrag her:

Solskjær mener at laget hans fikk en treg start, men at det kom seg etter utligningsmålet.

– Jeg var fornøyd med prestasjonen, rett og slett. Det er surt å tape, selvfølgelig. Spesielt når de får et mål på en corner som er innkast. Det er kanskje det verste av det, sier Solskjær til TV 2.

– Det er mye positivt å ta med seg, men jeg er skuffet over at vi ikke klarer å få med oss poeng, fortsetter han.

På spørsmål fra britisk TV om han tror det er fotballens fremtid at man trenger å ha to forskjellige lagoppstillinger tilgjengelig, tenner Solskjær på pluggene.

– Nei. Nei. Aldri.

– For det kan ikke være som dette igjen. Vi kan ikke spille torsdag, søndag, tirsdag og torsdag. Det er umulig. Det er grunnen til at vi måtte gjøre endringer. Det er uhørt, jeg må si det igjen, raser Solskjær, og sier at det ikke ville vært noe problem om de fikk to dager mellom kampene.

Leicester-jubel

Etter kampen brøt det ut store jubelscener i Leicester-leiren. Brendan Rodgers sier seg enig på spørsmål om det var et stort steg mot Champions League-plass neste sesong.

– Ja, det er et stort steg. Det var alltid en tøff kamp for oss med tanke på forrige kamp. Jeg er så stolt av laget, sier Rodgers til Sky Sports.

SEIERSGLIS: Brendan Rodgers gratulerer Caglar Söyüncü med matchvinner-målet. Foto: Michael Regan

Seieren er dårlig nytt for lag som Liverpool og West Ham, som hadde håpet på hjelp fra de røde djevlene.

Liverpool er avhengig av at Leicester avgir minst tre poeng for å ha kjangs til å ta dem igjen. Leicester har Chelsea og Tottenham igjen på kampprogrammet.

– Med denne seieren her, tror jeg Leicester kommer til å ende topp fire, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Mens ekspertkollega Trevor Morley påpeker at seieren mot Manchester United kommer med en bismak, understreker Mathisen at Liverpool og West Ham har hatt flere sjanser tidligere i sesongen.

– Det blir ikke avgjort i denne kampen. Det blir avgjort fordi West Ham og Liverpool ikke har tatt mange nok poeng tidligere i sesongen, poengterer han.

Ti endringer på laget

Som ventet gjorde Ole Gunnar Solskjær store endringer på laget. Mason Greenwood (19) var den eneste gjenværende fra startoppstillingen mot Aston Villa søndag.

Nettopp Greenwood blåste liv i kampen for Manchester United. Men først var det en Leicester-unggutt som viste seg frem.

Den 19 år gamle backen Luke Thomas scoret et herlig mål på volley før det var spilt ti minutter.

Da hadde Leicester dominert mot Solskjærs reserver. Så begynte kampen å jevne seg ut.

Bare fem minutter senere snappet Manchester Uniteds Amad Diallo (18) ballen fra Thomas. Ivorianeren sendte en kort pasning i retning Greenwood, som var god da han tok ballen med seg og sendte den forbi Kasper Schmeichel.

Selv om United bare hadde ett skudd, gikk de til pause med 1-1.

– Det er blitt veldig mye jevnere etter de første ti-tolv minuttene. Leicester har vært skuffende. De fikk ledelsen, men etter det har de egentlig ikke vist den desperasjonen og kvaliteten de bør vise i en sånn type kamp, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i pausen.

– Dette er deres mulighet. De har et tøft program igjen. De skal møte Chelsea og Tottenham, og møter et veldig reservepreget Manchester United-lag. Denne kamper tror jeg Rodgers føler at de bør vinne, fortsatte han.

Byttet inn stjerner

Leicester så ut til å heve spillet i andre omgang. Først brente Kelechi Iheanacho en stor sjanse. Så byttet Solskjær inn Édinson Cavani og Marcus Rashford, før Manchester United fikk seg en i fleisen få minutter senere.

Ingen klarte å plukke opp Caglar Söyüncü på corneren. Den hodesterke hadde få problemer med å stange inn 2-1 til Leicester.