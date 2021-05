Trodde du det var unge sjåfører som var hissigst på gassen i trafikken? Tro om igjen.

– Det er faktisk de yngste og de eldste som bryter færrest trafikkregler når de kjører bil, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Tallene kommer fra en Norstat-undersøkelse utført for Frende. 21 prosent av de mellom 18 og 29 år, og en like stor andel av de over 60, sier nemlig at de aldri bryter trafikkreglene når de kjører bil.

– De som er i 30-, 40- og 50-årene har mindre respekt for trafikkreglene. I disse gruppene bryter nesten 9 av 10 reglene, sier Ytre-Hauge.

"Jeg lå jo bare litt over"

De typiske trafikkreglene nordmenn bryter er fartsgrensen, vikeplikten eller at de glemmer blinklys.

– Det høres kanskje ut som små ting. Du ligger jo bare litt over fartsgrensen? Og det var jo ikke så mange andre i rundkjøringen da du ikke blinket ut? Men en dag bryter du en regel for mange, og da kan det smelle skikkelig, sier Ytre-Hauge.

24 liv kunne vært spart

En tidligere undersøkelse fra Statens vegvesen viste at farten var litt for høy i sju av ti fartsulykker. Vegvesenet rapporterte også at 24 liv kunne vært spart og 85 færre ville blitt hardt skadet hvis alle hadde holdt fartsgrensen.

– For mange dødsulykker på norske veier skyldes litt for høy fart, eller at farten ikke var helt tilpasset kjøreforholdene. En fartsgrense er ikke absolutt. Du må vurdere om det er glatt, dårlig sikt, tett trafikk og en rekke andre ting for å finne forsvarlig hastighet, sier fagsjefen i Frende.

– Respektløst

– Det er farlig og respektløst å bryte trafikkreglene. Du setter både ditt eget og ikke minst andres liv i fare. Hvis du pusher grensen litt og litt hver dag er du på en farlig vei. For mange nordmenn dør i trafikken hvert år, sier Ytre-Hauge.

I 2020 var det 95 personer som omkom på norske veier. Det viser tall fra Statens vegvesen.

