Søreide: – Jeg fordømmer angrepene mot Israels sivilbefolkning

Mandag uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at hun fryktet at situasjonen i Israel og på Gazastripen kunne eskalere, og ba partene om å bidra til å dempe situasjonen.

Tirsdag har Utenriksdepartementet sendt ut en pressemelding hvor Søreide igjen kommenterer hendelsene.

– Jeg fordømmer angrepene mot Israels sivilbefolkning med hundrevis av raketter fra Gaza. Rakettskytingen må opphøre umiddelbart, sier Søreide.

Videre sier hun at Israel har svart på rakettangrepene mot Jerusalem med omfattende militære operasjoner mot mål i Gaza, og at flere har sivile har mistet livet som følge av angrepene.

– Jeg har stor medfølelse med de skadde og med familiene som har mistet sine, på begge sider.

FN-møte

Videre forteller Søreide om det hasteinnkalte møte i FNs Sikkerhetsråd, som ble avholdt mandag.

– Mange land og FN arbeider som Norge for å roe situasjonen ned. I går innførte israelske myndigheter flere konfliktdempende tiltak. Samtidig eskalerte situasjonen kraftig ved at militante grupper i Gaza startet å skyte hundrevis av raketter mot sivilbefolkningen i Israel.

Søreide sier videre at eskaleringen i konflikten har «et sammensatt bakteppe og har utviklet seg over tid».

Hellig sted

Opptrappingen i konflikten skjer etter uker med en anspent situasjon i Jerusalem, og nattlige sammenstøt ved Al-Aqsa-moskeen hvor muslimer samlet seg for å markere høytiden Ramadan.

Hamas ga kort tid før rakettangrepet mot Israel startet mandag, israelske myndigheter frist til klokken 18 lokal tid med å trekke soldater og politi vekk fra al-Aqsa-moskeen.

Det skjedde ikke, og dermed ble det skutt sju raketter fra Gaza mot Israel. Det gikk ikke lang tid før Israel svarte med luftangrep.

Utenriksministeren sier videre at israelske myndigheter har et særlig ansvar for å sikre rettighetene til troende på de hellige stedene i Øst-Jerusalem, og at hun forventer at rettighetene til alle innbyggerne i Jerusalem respekteres i tråd med folkeretten.