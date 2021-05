Espen Nakstad om Snapchat-smitte: – Kan være straffbart

De siste dagene har det versert rykter i Grenland om at koronasmitte selges på Snapchat for mellom 100 og 200 kroner.

Skien-ordfører Hedda Foss Five bekrefter til TV 2 at de er blitt gjort kjent med ryktene.

– Jeg håper at det er tull og tøys, som ungdom i blant driver med. Men er det alvorlig ment, så er det skikkelig tragisk. Jeg håper ungdom forstår at dette er en sykdom man kan bli dødssyk av. Dette er ikke noe å tulle med, sier hun.

Advarsel

Kommuneoverlege i Porsgrunn Jan-Arne Hunnestad mener det er sannsynlig at ryktene kan være sanne, og at det finnes et marked for det.

Særlig i forbindelse med at regjeringen er i ferd med å lansere et koronasertifikat hvor immunitet potensielt kan gi en rekke fordeler.

REAGERER: Skien-ordfører Hedda Foss Five håper ryktene ikke stemmer. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

At unge vil la seg smitte med vilje var også en problemstilling som ble tatt opp i rapporten «Etiske problemstillinger ved etablering av koronasertifikat».

Forfatterne advarte om at unge som ikke er vaksinert, kan utsette seg for smitte for å kunne få koronasertifikatet dersom det gir økt bevegelsesfrihet.

– Ungdommer som ikke har vært smittet eller er vaksinert, vil kunne oppleve at de har båret en stor del av tiltaksbyrden og at grunnen til å fortsette å bære den er borte, har forfatter av rapporten Bjørn M. Hofmann uttalt til TV 2.

– Ingen god ide

Men nå kommer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad med en klar advarsel til ungdommer som vurderer å bli smittet med vilje.

– Dette er ingen god ide, og det kan være straffbart å påføre andre smitte med vitende og vilje, sier han til TV 2.

Rostrup Nakstad opplyser videre at Helsedirektoratet ikke er gjort kjent med at det selges smitte i sosiale medier andre steder i landet.

AMPURTERT RUSSETID: Russefeiringen har blitt kraftig amputert flere steder i landet. Her fra fjorårets feiring. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han understreker at koronasertifikatet enda ikke er innført, og det ikke er sikkert det vil begrense unge menneskers bevegelsesfrihet.

– Vi legger for eksempel opp til adgangstesting ved arrangementer for dem som ikke er vaksinert. De fleste normale aktiviteter i samfunnet som er åpne nå, og som planlegges gjenåpnet der hvor det er strengere lokale tiltak, vil trolig ikke være avhengige av at man har koronasertifikat eller ikke, sier Rostrup Nakstad.

– Egoistisk og dumt

Silje Nilsen er russepresident ved Skien videregående skole. Hun forteller til TV 2 at hun ikke er kjent med at man kan betale for smitte.

– Men jeg vet at folk har tenkt tanken. Jeg har imidlertid ikke sett at det har blitt delt på sosiale medier, sier Nilsen.

Russepresidenten er krystallklar på hva hun tenker om ungdom som er inne på tanken.

– Det er egoistisk og dumt, og det ødelegger for alle andre, sier Nilsen.

Hun understreker imidlertid at de fleste russ har stor respekt for viruset og de konskvensene det medfører.

– Useriøst

Ordfører Foss Five skjønner at ungdom kan la seg friste av tanken.

– Men det er en gambling som ikke holder mål. Det er useriøst, og sånn kan vi ikke oppføre oss. Så får ettertiden vise om det var riktig å vente så lenge med å vaksinere de unge, sier hun.

Og Espen Rostrup Nakstad har en klar oppfordring til ungdommen.

– Covid-19 er en sykdom som kan være alvorlig for noen og du kan påføre andre skade hvis du bevisst sprer smitte videre, sier han.